    Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sony, Xperia 1 VIII modelini resmen tanıttı. Yeni amiral gemisi, Snapdragon 8 Elite Gen 5, büyük telefoto sensörü, kulaklık girişi ve microSD desteğiyle geliyor.

    Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII modelini resmen duyurdu. Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan cihaz; yenilenen kamera tasarımı, daha büyük telefoto sensörü ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile geliyor. Şirket ayrıca Xperia serisinin karakteristik özellikleri arasında yer alan fiziksel kamera tuşu ve 3.5 mm kulaklık girişini korumaya devam ediyor.

    Sony Xperia 1 VIII özellikleri

    Yeni Xperia 1 VIII'de en büyük değişiklik kamera tarafında gerçekleşti. Sony, önceki nesillerde kullandığı sürekli optik yakınlaştırma sisteminden vazgeçti. Yeni modelde 70 mm odak uzaklığına sahip sabit telefoto kamera bulunuyor. Ancak burada kullanılan 48 MP çözünürlüğündeki 1/1.56 inç sensör, Xperia 1 VII'deki sensörden yaklaşık dört kat daha büyük.

    Telefoto kamera f/2.8 diyafram açıklığına sahip. Sony, daha büyük sensör sayesinde düşük ışık performansında ve detay seviyesinde ciddi iyileşme sağlandığını belirtiyor. Ana kamera tarafında ise 48 MP çözünürlüklü 1/1.35 inç sensör yer alıyor. Ultra geniş açı kamera da 48 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca Sony, tüm kameralarda RAW çoklu kare işleme teknolojisinin kullanıldığını açıkladı. Bu sistem, dinamik aralığın artırılmasını, düşük ışıkta parazit seviyesinin azaltılmasını ve aşırı parlak ya da karanlık bölgelerin daha dengeli işlenmesini sağlıyor.

    Xperia 1 VIII, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alıyor. Sony'ye göre yeni yonga seti; CPU tarafında yüzde 20, GPU tarafında ise yüzde 23’e kadar performans artışı sağlıyor. Aynı zamanda güç tüketiminde de yüzde 20'ye varan iyileşme sunuyor. Telefonun başlangıç sürümü 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.

    Daha üst versiyonlarda RAM kapasitesi 16 GB'a, depolama alanı ise 1 TB'a kadar çıkıyor. Ayrıca microSD kart desteğinin korunduğunu da söyleyelim. Cihazın ön yüzünde 6.5 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor. Panel 120Hz yenileme hızını destekliyor ancak çözünürlük tarafında 1080p+ seviyesinde kalıyor. Ön kamera ise ekran deliği yerine üst çerçeveye konumlandırılmış durumda.

    Pil tarafında 5.000 mAh kapasite korunurken, 30W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Ses deneyiminde ise stereo hoparlör sistemi geliştirilmiş durumda. 

    • Ekran: 6.5 inç LTPO OLED, 120Hz, 1080p+ çözünürlük
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • RAM: 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 256 GB / 1 TB
    • MicroSD desteği: Var
    • Ana kamera: 48 MP, 24 mm, f/1.9, OIS
    • Ultra geniş açı kamera: 48 MP, 16 mm, f/2.0
    • Telefoto kamera: 48 MP, 70 mm, f/2.8
    • Ön kamera: 12 MP
    • Batarya: 5.000 mAh 30W, 15W
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Bağlantılar: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Ses: Stereo hoparlör

    Sony Xperia 1 VIII fiyatı

    Sony Xperia 1 VIII, Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red ve Native Gold olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı Avrupa'da 1.500 euro, Birleşik Krallık’ta ise 1.400 sterlin olarak açıklandı. 1 TB depolamaya sahip özel sürüm ise 2.000 euro seviyesine kadar çıkıyor. Ön sipariş sürecinde cihazla birlikte Sony WH-1000XM6 kulaklık da hediye edilecek. Sevkiyatların haziran ayında başlaması bekleniyor.

