Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia 1 VIII özellikleri
Yeni Xperia 1 VIII'de en büyük değişiklik kamera tarafında gerçekleşti. Sony, önceki nesillerde kullandığı sürekli optik yakınlaştırma sisteminden vazgeçti. Yeni modelde 70 mm odak uzaklığına sahip sabit telefoto kamera bulunuyor. Ancak burada kullanılan 48 MP çözünürlüğündeki 1/1.56 inç sensör, Xperia 1 VII'deki sensörden yaklaşık dört kat daha büyük.
Telefoto kamera f/2.8 diyafram açıklığına sahip. Sony, daha büyük sensör sayesinde düşük ışık performansında ve detay seviyesinde ciddi iyileşme sağlandığını belirtiyor. Ana kamera tarafında ise 48 MP çözünürlüklü 1/1.35 inç sensör yer alıyor. Ultra geniş açı kamera da 48 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca Sony, tüm kameralarda RAW çoklu kare işleme teknolojisinin kullanıldığını açıkladı. Bu sistem, dinamik aralığın artırılmasını, düşük ışıkta parazit seviyesinin azaltılmasını ve aşırı parlak ya da karanlık bölgelerin daha dengeli işlenmesini sağlıyor.
Daha üst versiyonlarda RAM kapasitesi 16 GB'a, depolama alanı ise 1 TB'a kadar çıkıyor. Ayrıca microSD kart desteğinin korunduğunu da söyleyelim. Cihazın ön yüzünde 6.5 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor. Panel 120Hz yenileme hızını destekliyor ancak çözünürlük tarafında 1080p+ seviyesinde kalıyor. Ön kamera ise ekran deliği yerine üst çerçeveye konumlandırılmış durumda.
Pil tarafında 5.000 mAh kapasite korunurken, 30W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Ses deneyiminde ise stereo hoparlör sistemi geliştirilmiş durumda.
- Ekran: 6.5 inç LTPO OLED, 120Hz, 1080p+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 1 TB
- MicroSD desteği: Var
- Ana kamera: 48 MP, 24 mm, f/1.9, OIS
- Ultra geniş açı kamera: 48 MP, 16 mm, f/2.0
- Telefoto kamera: 48 MP, 70 mm, f/2.8
- Ön kamera: 12 MP
- Batarya: 5.000 mAh 30W, 15W
- İşletim sistemi: Android 16
- Bağlantılar: USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Ses: Stereo hoparlör
Sony Xperia 1 VIII fiyatı
Sony Xperia 1 VIII, Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red ve Native Gold olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı Avrupa'da 1.500 euro, Birleşik Krallık'ta ise 1.400 sterlin olarak açıklandı. 1 TB depolamaya sahip özel sürüm ise 2.000 euro seviyesine kadar çıkıyor. Ön sipariş sürecinde cihazla birlikte Sony WH-1000XM6 kulaklık da hediye edilecek. Sevkiyatların haziran ayında başlaması bekleniyor.
