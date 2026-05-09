Sony Xperia 1 VIII tanıtım tarihi resmileşti: İşte bilinenler

Tam Boyutta Gör Sony, uzun süredir sızdırılan yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII için resmi tanıtım tarihini açıkladı. Şirketin paylaşımına göre Xperia 1 VIII, 13 Mayıs tarihinde Japonya saatiyle 11:00'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Aynı etkinlikte Sony'nin yeni A7r VI tam kare kamerası ve 100-400mm f/4.5 GM lens modeli de sahne alacak.

Sony Xperia 1 VIII neler sunacak?

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar ve ön listelemeler, Xperia 1 VIII hakkında birçok detayı şimdiden netleştirmiş durumda. Buna göre cihaz, 6.5 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek. Performans tarafında ise Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Tasarım tarafında ise Sony'nin önemli değişikliklere gittiği görülüyor. Yeni modelde daha kare yapılı bir kamera adası kullanılacağı ve gövdenin önceki modele kıyasla biraz daha geniş ve kalın olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın "2 günlük pil ömrü" sunacağı da iddialar arasında. Son olarak Sony'nin yeni amiral gemisinin Graphite Black, Iolite Silver ve Garnet Red olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Kamera tarafında ise 16 mm ultra geniş açı, 24 mm geniş açı ve yeni telefoto sensörden oluşan üçlü kurulum bulunacak. Yeni telefoto kameranın 1/3.0 inç ile 1/2.0 inç arasında değişen daha büyük bir sensör kullanacağı konuşuluyor. Bu değişimin özellikle düşük ışık performansında önemli iyileştirmeler sağladığını görebiliriz.

Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Daha önce Amazon Almanya ve Birleşik Krallık sitelerinde yanlışlıkla listelenen Xperia 1 VIII'in fiyatı da oldukça dikkat çekmişti. Ön listelemelere göre cihazın Almanya'da 1.868 euro, İngiltere'de ise 1.728 sterlin fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği belirtiliyor.

