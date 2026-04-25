    Sony Xperia 1 VIII tasarımı ortaya çıktı: İşte o görseller

    Teknoloji devlerinden Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia 1 VIII'in CAD çizimleri ortaya çıktı. İşte yeni tasarım detayları, boyut değişiklikleri ve kamera modülü hakkında tüm bilgiler:

    Sony Xperia 1 VIII tasarımı, yeni ortaya çıkan CAD çizimleriyle birlikte gündeme geldi. Paylaşılan bu teknik çizimler, cihazın beklenenden farklı bir tasarım anlayışına sahip olacağını doğruluyor. Sızıntıya göre Sony, uzun süredir kullandığı dikey kamera diziliminden vazgeçerek daha kompakt bir kamera adasına yöneliyor. Aynı zamanda cihazın boyutlarında küçük ancak dikkat çekici değişiklikler bulunuyor. 

    Yeni kamera adası ve artan kalınlık dikkat çekiyor

    Ortaya çıkan CAD verilerine göre Xperia 1 VIII; 161,9 mm uzunluk, 74,4 mm genişlik ve 8,58 mm kalınlık değerlerine sahip olacak. Bu ölçüler, önceki nesil Xperia 1 VII ile karşılaştırıldığında cihazın biraz daha kısa, daha geniş ve daha kalın olduğunu gösteriyor. Günlük kullanımda bu farklar küçük görünse de özellikle elde tutuş hissi ve ergonomi açısından belirgin bir değişim yaratabilir. Daha geniş gövde, ekran deneyimini iyileştirebilirken artan kalınlık, cihazın iç donanımında farklı bir yerleşim tercih edildiğine işaret ediyor olabilir.

    Tasarımın en dikkat çekici noktalarından biri ise arka kamera modülü. Sony’nin uzun süredir tercih ettiği dikey kamera yerleşiminin yerine kareye yakın bir kamera adasının kullanılması bekleniyor. Bu değişim, yalnızca estetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda kamera sensörlerinin yeniden konumlandırılmasıyla ilgili teknik bir gereklilik olarak da değerlendirilebilir.

    Yeni modelde kamera çıkıntısının da ciddi şekilde büyüdüğü görülüyor. 2,79 mm yüksekliğindeki bu çıkıntı, cihazın toplam kalınlığını 11,37 mm seviyesine taşıyor. Önceki modelde bu değer yaklaşık 9,3 mm civarındaydı. Bu fark, özellikle düz zeminde kullanımda cihazın dengesini etkileyebilir.

    Ekran tarafında ise büyük bir değişiklik bulunmuyor. Xperia 1 VIII’in 6,5 inç ekran boyutunu koruyacağı belirtiliyor. Bu durum, Sony’nin ekran form faktörü konusunda istikrarlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Özellikle sinema odaklı 21:9 en-boy oranı ile tanınan Xperia serisinin, bu kimliğini sürdürmesi bekleniyor.

    Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir bilgi bulunmasa da, önceki modelin lansman takvimi önemli bir referans sunuyor. Xperia 1 VII’nin Mayıs ortasında duyurulup yaklaşık bir ay sonra satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir zamanlamanın bu model için de geçerli olması beklenebilir. Bu da Xperia 1 VIII’in kısa süre içinde resmi olarak tanıtılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

