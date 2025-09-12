Sony Xperia 10 VII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony, yeni orta sınıf akıllı telefonu Xperia 10 VII'yi resmen tanıttı. Yeni model, Google Pixel benzeri bir kamera modülü, daha yüksek çözünürlüklü 50 MP ana sensör, daha akıcı bir ekran ve yeni bir yonga setiyle geliyor.

Sony Xperia 10 VII neler sunuyor?

Sony Xperia 10 VII, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekranla geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Sony, yeni modelinde uzun zamandır kullandığı 21:9 en boy oranını terk ederek, daha geleneksel 19,5:9 ekran formatına geçiş yapıyor.

Snapdragon 6 Gen 3 yonga setiyle donatılan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Dahili depolama alanı microSD kartlarla 2 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Xperia 10 VII, ikili bir kamera kurulumuyla geliyor. 2x optik zum işlevi de görebilen 50 MP Sony Exmor RS sensörlü ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı bir lens bu kurulumu oluşturuyor. Ön tarafta ise selfie'ler için 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, 4 ana işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor.

Xperia 10 VII, bu fiyat segmentinde yer alan telefonlarda pek rastlamadığımız ultrasonik parmak izi okuyucusuyla da dikkatleri çekiyor.

Beyaz, turkuaz ve siyah renklerle satışa sunulan Xperia 10 VII, 449 euro fiyattan Avrupa'da ön siparişe açılmış duruma.

Sony Xperia 10 VII özellikleri

Ekran : 6.1 inç, FHD+, 120Hz, HDR, OLED

: 6.1 inç, FHD+, 120Hz, HDR, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB (microSD desteği mevcut)

: 128GB (microSD desteği mevcut) Arka kamera : 50MP f/1.9, OIS (birincil) + 13MP f/2.4 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9, OIS (birincil) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) Ön kamera : 8MP f/2.0

: 8MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh İşletim sistemi : Android 15

: Android 15 Boyut ve ağırlık : 153 x 72 x 8.3 mm, 168g

: 153 x 72 x 8.3 mm, 168g Bağlantı : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlörler, 3,5 mm kulaklık girişi

