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    Sony Xperia 10 VIII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sony, Xperia 10 VIII modelini resmi olarak tanıttı. Telefon microSD ve kulaklık girişini korurken işlemci ve kamera tarafında küçük çaplı yenilikler sunuyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Sony Xperia 10 VIII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Xperia 10 VIII'i resmi olarak tanıttı. Model, Xperia 10 VII'ye kıyasla küçük çaplı donanım değişiklikleriyle geliyor. Buna rağmen telefonun Avrupa fiyatı 599 euro, İngiltere fiyatı ise 549 sterlin olarak açıklandı. 

    Sony Xperia 10 VIII özellikleri

    Sony Xperia 10 VIII, tasarım ve donanım açısından önceki modelin büyük bölümünü koruyor. Telefonun ön tarafında 6,1 inç LTPS OLED ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan panelin parlaklığının önceki nesle göre yüzde 50 oranında artırılmış. Ancak Sony maksimum parlaklık değerini açıklamadı.

    Ekranın üst ve alt bölümünde öne bakan stereo hoparlörler yer alıyor. Sony, yeni modelde hoparlörlerin kağıt üzerinde önceki nesle kıyasla yüzde 30 daha güçlü olduğunu belirtiyor. İşlemci tarafında ise önemli bir yükseltme yapılmamış. Xperia 10 VIII, geçen yılki modelde de kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Sony Xperia 10 VIII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xperia 10 VIII, günümüzde giderek daha az kullanılan microSD kart yuvasını koruyor. Böylece 128 GB dahili depolama alanı yetersiz kaldığında kapasite artırılabiliyor. Sony ayrıca 3,5 mm kulaklık girişinden de vazgeçmiyor. Arka tarafta ise yine çift kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 50 MP çözünürlük ve 1/1,56 inç sensör kullanırken, ikinci kamera 13 MP ultra geniş açı sensöründen oluşuyor. 

    Xperia 10 VIII, 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 30W kablolu şarj desteğiyle geliyor. Yazılım tarafında telefon kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor. Sony'nin Android'e yakın arayüzünü kullanan cihaz için 4 büyük Android sürüm güncellemesi desteği sunulacağı belirtiliyor. Son olarak Xperia 10 VIII, Frozen White, Frosted Grey ve Misty Lilac olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Satışların ise eylül ortası ile sonu arasında başlaması bekleniyor.

    Sony Xperia 10 VIII özellikleri

    • Ekran: 6,1 inç LTPS OLED, FHD+, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB, microSD desteği
    • Arka kamera: 50 MP ana + 13 MP ultra geniş açı
    • Ön kamera: Belirtilmedi
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Şarj: 30W
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Güncelleme: 4 büyük Android sürümü
    • Ses: Stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi
    • Renkler: Frozen White, Frosted Grey, Misty Lilac
    • Fiyat: 599 euro / 549 sterlin
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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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