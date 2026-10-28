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    Sony, yeni 50 MP kamera sensörünü tanıttı: Gece çekimlerinde iddialı

    Sony, akıllı telefonlar için geliştirdiği 50 MP LYTIA 720 görüntü sensörünü duyurdu. %50 daha az gürültü vadeden sensör, 100 dB dinamik aralık ve 4K 120 FPS video kaydı desteğiyle öne çıkıyor.

    Sony, yeni 50 MP kamera sensörünü tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, akıllı telefon kameraları için geliştirdiği yeni LYTIA 720 görüntü sensörünü duyurdu. 50 megapiksel çözünürlük sunan sensör, önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha düşük rastgele görüntü gürültüsü vadediyor. Ayrıca HDR destekli 4K 60 FPS video kaydı, HDR olmadan 4K 120 FPS çekim ve 100 dB'ye kadar dinamik aralık desteğiyle öne çıkıyor.

    Sony LYTIA 720'nin özellikleri neler?

    Yığılmış CMOS mimarisine sahip olan sensör, yaklaşık 50 megapiksel etkin çözünürlük ve 1/1,56 inç optik format sunuyor. Piksel boyutu 1,0 mikrometre olan sensör, Quad Bayer renk filtresi kullanıyor. Özellikle akıllı telefonların ana kameraları için tasarlanan LYTIA 720, Sony'nin üst segment görüntü sensörlerinde kullanılan teknolojilerden de yararlanıyor.

    Yeni sensörün öne çıkan özelliklerinden biri, düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik geliştirmeler. Sony'nin Ultra High Conversion Gain (UHCG) devresi, ışığa duyarlı piksellerdeki yükün voltaja dönüştürülme verimliliğini artırarak görüntü gürültüsünün azaltılmasına yardımcı oluyor. Şirket, LYTIA 720'nin aynı boyuttaki önceki nesil LYTIA 700'e kıyasla rastgele görüntü gürültüsünü yaklaşık yüzde 50 azalttığını belirtiyor. Böylece karanlık alanlardaki ayrıntıların korunması ve görüntülerdeki grenlenmenin azaltılması hedefleniyor.

    Sony LYTIA 720, Hybrid Frame-HDR teknolojisi sayesinde 100 dB'ye kadar dinamik aralığı destekliyor. Dual Conversion Gain-HDR verilerini kısa pozlamalı karelerle birleştiren bu yaklaşım, aynı görüntüdeki aydınlık ve karanlık alanların ayrıntılarını daha iyi korumayı amaçlıyor.

    Video tarafında ise sensör, HDR desteğiyle 60 FPS hızında 4K kayıt yapabiliyor. Ayrıca tüm pikselleri kullanan otomatik odaklama sistemi sayesinde hareketli nesnelerin takibinde de avantaj sağlamayı hedefliyor.

    HDR kullanılmadığında 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabilen sensör, yüksek kare hızlarının gerekli olduğu çekimlere de olanak tanıyor. Bunun yanı sıra saniyede 30 kare hızında 50 megapiksel fotoğraf çekimi desteği sunuyor.

    Sony, LYTIA 720 sensörünü hangi akıllı telefon üreticilerinin kullanacağını veya sensörle donatılan ilk modellerin ne zaman piyasaya çıkacağını henüz açıklamadı. Şirketin resmi duyurusuna göre seri üretim sevkiyatlarının Kasım 2026'da başlaması planlanıyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    M
    merkalıkendidünyasında 55 dakika önce

    https://tahminkafasi.com/soru/sosyal-medyada-viral-olan-ucan-tesla-roadster-videolari-hakkinda-elon-musktan-bu-hafta-xte-bir-aciklama-gelir-mi

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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