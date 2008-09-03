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Sony yeni Bravia LCD TV ile havuzda tv keyfi sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik dünyasının lider isimlerinden Sony, BRAVIA TV serisine yeni bir model daha ekledi. 4" boyutunda ekrana sahip olan XDV-W600 kod adlı taşınabilir televizyon şık tasarımı ve su geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. IPX7 ve IPX6 gibi suya karşı dayanıklılık seviyelerine sahip olan yani 1 metre derinlikte 30 dakikaya varan oranda çalışabilen taşınabilir formdaki yeni televizyon bu sayede kullanıcılara gerek havuzda gerekse de duş esnasında televizyon izleyebilme fırsatı sunuyor. Dahili 1Seg TV alıcısına ve entegre antene sahip olan XDV-W600 üzerinde içerik kaydı için 2GB kapasiteli bellek yer alıyor. 480x272 çözünürlüğünüde 16.7 milyon renk destekli ekran ile donatılan BRAVIA TV serisi yeni televizyon FM radyo desteği de sunuyor. Dahili bataryasının yanı sıra AA pil ile de çalışabilen cihazın 23 saat'e varan çalışma süresi sunduğu belirtiliyor. Japonya'da satışına başlanan televizyonun satış fiyatı ise yaklaşık 368$.
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Speedy9355 10 yıl
Geri toplana PSP ekranlarını yapıştırıyorlar heralde.
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yonex78 11 yıl
gerksiz icat televizyonun bir banyoya havuza girmedigi kalmıştı
yazık yav insaff
yakında tuvaletlere görede tv üretir bunlar
zaten türkün aklı ya kaçarken ya s....ken çalışırmış
artık o da çalışmaz insanı aptallaştırıyor bu icat







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artenis 11 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

gerksiz icat televizyonun bir banyoya havuza girmedigi kalmıştı
yazık yav insaff
yakında tuvaletlere görede tv üretir bunlar
zaten türkün aklı ya kaçarken ya s....ken çalışırmış
artık o da çalışmaz insanı aptallaştırıyor bu icat










kızma +1
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CavaLieR-G 11 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

gerksiz icat televizyonun bir banyoya havuza girmedigi kalmıştı
yazık yav insaff
yakında tuvaletlere görede tv üretir bunlar
zaten türkün aklı ya kaçarken ya s....ken çalışırmış
artık o da çalışmaz insanı aptallaştırıyor bu icat









yav ne alaka adamlar satıldığı için yapıyorlar zaten böyle saçma şeyleri...adamda para afedersin b*k gibi adam harcıycak yer arıyor...
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