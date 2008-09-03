Sony yeni Bravia LCD TV ile havuzda tv keyfi sunuyor

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Elektronik dünyasının lider isimlerinden Sony, BRAVIA TV serisine yeni bir model daha ekledi. 4" boyutunda ekrana sahip olan XDV-W600 kod adlı taşınabilir televizyon şık tasarımı ve su geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. IPX7 ve IPX6 gibi suya karşı dayanıklılık seviyelerine sahip olan yani 1 metre derinlikte 30 dakikaya varan oranda çalışabilen taşınabilir formdaki yeni televizyon bu sayede kullanıcılara gerek havuzda gerekse de duş esnasında televizyon izleyebilme fırsatı sunuyor. Dahili 1Seg TV alıcısına ve entegre antene sahip olan XDV-W600 üzerinde içerik kaydı için 2GB kapasiteli bellek yer alıyor. 480x272 çözünürlüğünüde 16.7 milyon renk destekli ekran ile donatılan BRAVIA TV serisi yeni televizyon FM radyo desteği de sunuyor. Dahili bataryasının yanı sıra AA pil ile de çalışabilen cihazın 23 saat'e varan çalışma süresi sunduğu belirtiliyor. Japonya'da satışına başlanan televizyonun satış fiyatı ise yaklaşık 368$.