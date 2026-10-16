Sony yeni Walkman serisini tanıttı: Fiyatı 5.899 dolara kadar çıkıyor!

Sony NW-WM1ZM3, altın kaplama bakır gövdesiyle öne çıkıyor
Sony, bu tasarımın güçlü baslar, geniş bir ses sahnesi ve daha pürüzsüz yüksek frekanslar sunmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca şirketin DMP-Z1 modelinden aktarılan kalın KIMBER KABLE kablolama sistemi, sinyal bütünlüğünü korumayı ve gürültüyü azaltmayı hedefliyor.
NW-WM1AM3 ve NW-ZX900 modellerinde ise alüminyum alaşımlı ana gövde ile altın kaplama oksijensiz bakır arka panel bir araya getiriliyor. Bu yapı, gövde dayanıklılığını artırırken ses performansına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Dijital devre bölümünü kaplayan oksijensiz bakır blok da önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 34 daha fazla kütleye sahip. Sony, bu bileşenin dijital topraklamayı güçlendirerek gürültüyü azaltmaya ve ses ayrıntılarını daha net biçimde aktarmaya katkı sağladığını ifade ediyor.
NW-ZX900 modeli de üst segment modellerde kullanılan kristal osilatörlerden ve ultra düşük gürültülü LDO voltaj regülatöründen yararlanıyor.
DSD Remastering Engine ve S-Master HX teknolojileri
Yeni Walkman modellerinin tamamında Sony tarafından geliştirilen S-Master HX dijital amplifikatör teknolojisi bulunuyor. Yerel DSD formatı desteği sunan sistem, dengeli ses çıkışını ve yüksek güçlü ses aktarımını destekliyor.
Sony, yeni nesilde ileriye dönük gürültü şekillendirici olarak tanımlanan bir teknolojiye de yer veriyor. Bu sistem, kuantizasyon gürültüsünü önceden tahmin ederek uygun işlemleri uygulamayı amaçlıyor. Böylece özellikle hızlı ses geçişlerinde daha iyi tepki ve daha net ses üretimi hedefleniyor.
Üç modelde de bulunan DSD Remastering Engine, PCM formatındaki ses dosyalarını 11,2 MHz DSD akışına dönüştürüyor. Sony'ye göre bu işlem, dijital sesin analog karaktere daha yakın bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor. Önceki nesle kıyasla yapılan bir diğer iyileştirme ise bu özelliğin yalnızca cihazda depolanan müziklerle sınırlı kalmaması. Kullanıcılar artık Wi-Fi üzerinden dinledikleri müziklerde ve indirdikleri içeriklerde de DSD Remastering Engine özelliğinden yararlanabiliyor.
40 saate kadar pil ömrü sunuyor
Sony, yeni Walkman modellerinde pil performansını da iyileştiriyor. NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3, 128 kbps MP3 dosyalarını oynatırken 35 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Müzik akışı uygulamalarında ise pil ömrü 31 saate kadar çıkıyor.
NW-ZX900, MP3 oynatımında 40 saate kadar kullanım süresiyle serinin en uzun pil ömrünü sunan modeli oluyor. Çevrim içi müzik akışı uygulamalarında bu süre 35 saate kadar düşüyor.
Üç model de ABD'de Sony ve yetkili satıcılar üzerinden ön siparişe açıldı. Şirket, fiyatları sırasıyla 5.899 dolar, 2.999 dolar ve 1.899 dolar olarak açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: