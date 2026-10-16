Sony yeni Walkman serisini tanıttı: Fiyatı 5.899 dolara kadar çıkıyor!

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Tam Boyutta Gör Sony, müzik tutkunlarına yönelik yeni nesil premium Walkman serisini duyurdu. NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 ve NW-ZX900 modellerinden oluşan seri; üst düzey ses bileşenleri, gelişmiş dijital ses işleme teknolojileri ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Serinin amiral gemisi modeli NW-WM1ZM3 ise 5.899 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Sony NW-WM1ZM3, altın kaplama bakır gövdesiyle öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Serinin en üst modeli olan Sony NW-WM1ZM3, ses kalitesini iyileştirmek amacıyla özel olarak tasarlanan gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Modelde yüzde 99,99 saflık oranına sahip 4N oksijensiz bakır ana gövde ve yine oksijensiz bakırdan üretilen arka panel kullanılıyor. Arka panelin altın kaplama vidalarla sabitlenmesi, elektriksel topraklama bağlantısının iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Sony, bu tasarımın güçlü baslar, geniş bir ses sahnesi ve daha pürüzsüz yüksek frekanslar sunmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca şirketin DMP-Z1 modelinden aktarılan kalın KIMBER KABLE kablolama sistemi, sinyal bütünlüğünü korumayı ve gürültüyü azaltmayı hedefliyor.

NW-WM1AM3 ve NW-ZX900 modellerinde ise alüminyum alaşımlı ana gövde ile altın kaplama oksijensiz bakır arka panel bir araya getiriliyor. Bu yapı, gövde dayanıklılığını artırırken ses performansına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3 modellerinin güç besleme devreleri de yenilendi. Önceki nesilde kullanılan tek büyük katı polimer kapasitörün yerini iki büyük kapasitör alırken, elle lehimlenen oksijensiz bakır kablolar da güç iletiminin daha kararlı olmasına yardımcı oluyor. Dijital amplifikatörün dengeli çıkış sinyalini optimize etmek için daha büyük ve yüksek saflıkta bakır bobin kullanılıyor.

Dijital devre bölümünü kaplayan oksijensiz bakır blok da önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 34 daha fazla kütleye sahip. Sony, bu bileşenin dijital topraklamayı güçlendirerek gürültüyü azaltmaya ve ses ayrıntılarını daha net biçimde aktarmaya katkı sağladığını ifade ediyor.

NW-ZX900 modeli de üst segment modellerde kullanılan kristal osilatörlerden ve ultra düşük gürültülü LDO voltaj regülatöründen yararlanıyor.

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DSD Remastering Engine ve S-Master HX teknolojileri

Yeni Walkman modellerinin tamamında Sony tarafından geliştirilen S-Master HX dijital amplifikatör teknolojisi bulunuyor. Yerel DSD formatı desteği sunan sistem, dengeli ses çıkışını ve yüksek güçlü ses aktarımını destekliyor.

Sony, yeni nesilde ileriye dönük gürültü şekillendirici olarak tanımlanan bir teknolojiye de yer veriyor. Bu sistem, kuantizasyon gürültüsünü önceden tahmin ederek uygun işlemleri uygulamayı amaçlıyor. Böylece özellikle hızlı ses geçişlerinde daha iyi tepki ve daha net ses üretimi hedefleniyor.

Üç modelde de bulunan DSD Remastering Engine, PCM formatındaki ses dosyalarını 11,2 MHz DSD akışına dönüştürüyor. Sony'ye göre bu işlem, dijital sesin analog karaktere daha yakın bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor. Önceki nesle kıyasla yapılan bir diğer iyileştirme ise bu özelliğin yalnızca cihazda depolanan müziklerle sınırlı kalmaması. Kullanıcılar artık Wi-Fi üzerinden dinledikleri müziklerde ve indirdikleri içeriklerde de DSD Remastering Engine özelliğinden yararlanabiliyor.

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40 saate kadar pil ömrü sunuyor

Sony, yeni Walkman modellerinde pil performansını da iyileştiriyor. NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3, 128 kbps MP3 dosyalarını oynatırken 35 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Müzik akışı uygulamalarında ise pil ömrü 31 saate kadar çıkıyor.

NW-ZX900, MP3 oynatımında 40 saate kadar kullanım süresiyle serinin en uzun pil ömrünü sunan modeli oluyor. Çevrim içi müzik akışı uygulamalarında bu süre 35 saate kadar düşüyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3 modellerinde 5,5 inç, NW-ZX900 modelinde ise 5 inç ekran kullanılıyor. Sony, daha büyük ve hızlı tepki veren ekranların kullanım kolaylığını artırdığını belirtiyor. Walkman ana ekranı kişiselleştirilebilirken albüm kapakları da önceki modellere kıyasla daha büyük ve net gösteriliyor.

Üç model de ABD'de Sony ve yetkili satıcılar üzerinden ön siparişe açıldı. Şirket, fiyatları sırasıyla 5.899 dolar, 2.999 dolar ve 1.899 dolar olarak açıkladı.

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Sony yeni Walkman serisini tanıttı: 5.899 dolara kadar çıkıyor

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