Sopranos'un yaratıcısı, CIA'in gizli MKUltra projesiyle ilgili bir dizi hazırlıyor

The Sopranos ile tüm zamanların en iyi dizilerinden birine imza atan David Chase, o günden sonra başka bir diziye imza atmadı. Bunun yerine iki uzun metraj film çekmekle yetindi. Ancak Chase, yıllar sonra ilgisini çeken yeni bir dizi projesi bulmuş gibi görünüyor. Deadline'ın aktardığı bilgilere göre David Chase, CIA'in çok tartışılan MKUltra programıyla ilgili bir dizi hazırlıyor.

The Sopranos gibi bu yeni dizi de HBO çatısı altında hazırlanıyor. HBO henüz diziye resmi onayı vermemiş olsa da işin arkasında David Chase'in olması projenin gerçeğe dönüşme şansını bir hayli arttırıyor.

CIA, MKUltra Programında İnsanlar Üzerinde Gizli Deneyler Yapmıştı

Dizi, John Lisle'nin "Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra" adlı kurmaca olmayan kitabından ekrana uyarlanacak.

Dizinin odağında, MKUltra projesi ortaya çıktıktan sonra oldukça kötü bir şöhrete kavuşan kimyager ve casus Sidney Gottlieb olacak. MKUltra projesi ifişa olduktan sonra "Kara Büyücü" olarak anılmaya başlanan Gottlieb, Soğuk Savaş yıllarında psikedelik ilaçlarla habersiz insanlar üzerinde tuhaf deneyler yapmış ve insanların beynini yıkayıp zihinlerini ele geçirmenin mümkün olup olmadığını anlamaya çalışmıştı.

MKUltra projesi, ortaya çıktıktan sonra birçok komplo teorisinin de merkezine yerleşti. Bu teorilere göre CIA, yalnızca zihin kontrolü denemekle kalmadı; LSD, hipnoz, elektroşok ve duyusal izolasyon gibi yöntemleri kullanarak suikastçiler yetiştirmeyi, bireylerin hafızasını silmeyi ve kalıcı kişilik değişimleri yaratmayı denedi. Bazı iddialar, projenin John F. Kennedy suikastinden Charles Manson cinayetlerine kadar uzanan karanlık olaylarla bağlantılı olduğunu, hatta CIA’in medyayı, kült liderlerini ve karşı kültür hareketlerini bile manipüle ettiğini ileri sürüyor. Resmî belgeler deneylerin varlığını doğrulasa da, arşivlerin büyük kısmının yok edilmiş olması bu iddiaları doğrulamayı ya da çürütmeyi imkânsız kılıyor.

David Chase gibi önemli bir ismin, MKUltra gibi ilginç bir konuda bir HBO dizisi hazırlaması, dikkat çekici bir diziyle sonuçlanabilir. O yüzden bu proje şimdiden heyecan yaratmış durumda.

