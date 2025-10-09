Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sora, App Store'da rekor kırdı: ChatGPT'yi geride bıraktı

    OpenAI'nin video oluşturma uygulaması Sora, yalnızca davetiyeyle kullanılabilmesine rağmen App Store'da zirveye çıktı. İlk haftasında ChatGPT,'yi geride bıraktı.

    Sora, App Store'da rekor kırdı: ChatGPT'yi geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin kısa sürede en popüler uygulamalarından biri haline gelen video üretme platformu Sora, çıkışının ilk haftasında 627 bin indirmeye ulaştı. Appfigures verilerine göre bu rakam, ChatGPT'nin iOS lansmanındaki 606 bin indirmelik performansını az da olsa geride bıraktı.

    İlk haftasında ChatGPT'yi geride bıraktı

    Sora, 30 Eylül 2025'te ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. İlk gününde 56 bin indirmeyle App Store genel sıralamasında üçüncü sıraya yükselen uygulama, 3 Ekim'de ABD App Store'da bir numaraya yerleşti. Kanada'dan gelen 45 bin civarındaki indirme sayısı da dahil edildiğinde, Sora'nın çıkışı yalnızca ABD verileriyle değerlendirildiğinde dahi ChatGPT'nin ilk haftasının yüzde 96'sına ulaşmış görünüyor.

    Sora, App Store'da rekor kırdı: ChatGPT'yi geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Bu başarıyı daha önemli kılan bir diğer unsur, uygulamanın halen davetiye sistemiyle çalışıyor olması. ChatGPT, çıkış döneminde herkesin erişimine açıkken Sora sınırlı erişimle bu rakamlara ulaştı. Appfigures verilerine göre 1 Ekim'de günlük 107.800 indirmeye ulaşan Sora, sonrasında da istikrarlı biçimde günlük 84 ila 98 bin arasında indirme almaya devam etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski facebook hesabı nasıl kapatılır ttnet kullanıcı adı şifre öğrenme konteyner kullananların yorumları ugoos sk2 bağdaş kuramama nedenleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum