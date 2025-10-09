Sora, App Store'da rekor kırdı: ChatGPT'yi geride bıraktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin kısa sürede en popüler uygulamalarından biri haline gelen video üretme platformu Sora, çıkışının ilk haftasında 627 bin indirmeye ulaştı. Appfigures verilerine göre bu rakam, ChatGPT'nin iOS lansmanındaki 606 bin indirmelik performansını az da olsa geride bıraktı.

Sora, 30 Eylül 2025'te ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. İlk gününde 56 bin indirmeyle App Store genel sıralamasında üçüncü sıraya yükselen uygulama, 3 Ekim'de ABD App Store'da bir numaraya yerleşti. Kanada'dan gelen 45 bin civarındaki indirme sayısı da dahil edildiğinde, Sora'nın çıkışı yalnızca ABD verileriyle değerlendirildiğinde dahi ChatGPT'nin ilk haftasının yüzde 96'sına ulaşmış görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bu başarıyı daha önemli kılan bir diğer unsur, uygulamanın halen davetiye sistemiyle çalışıyor olması. ChatGPT, çıkış döneminde herkesin erişimine açıkken Sora sınırlı erişimle bu rakamlara ulaştı. Appfigures verilerine göre 1 Ekim'de günlük 107.800 indirmeye ulaşan Sora, sonrasında da istikrarlı biçimde günlük 84 ila 98 bin arasında indirme almaya devam etti.

