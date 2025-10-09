Sora, App Store'da rekor kırdı: ChatGPT'yi geride bıraktı

İlk haftasında ChatGPT'yi geride bıraktı
Sora, 30 Eylül 2025'te ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. İlk gününde 56 bin indirmeyle App Store genel sıralamasında üçüncü sıraya yükselen uygulama, 3 Ekim'de ABD App Store'da bir numaraya yerleşti. Kanada'dan gelen 45 bin civarındaki indirme sayısı da dahil edildiğinde, Sora'nın çıkışı yalnızca ABD verileriyle değerlendirildiğinde dahi ChatGPT'nin ilk haftasının yüzde 96'sına ulaşmış görünüyor.
