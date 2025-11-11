Sora'nın OpenAI'a günlük maliyeti 15 milyon dolar

Tam Boyutta Gör Sora, Nano Banana, Veo gibi görsel ve video üretme araçları, kullanıcıları yapay zeka platformlarına çekmek için en etkili yöntemlerden birine dönüşmüş durumda. ChatGPT, Gemini, Grok gibi yapay zekalar, bu tarz özellikler ekledikçe daha fazla kullanıcıya erişiyor. Bu yüzden yapay zeka şirketleri bu tarz üretken yapay zekaları giderek daha fazla ön plana çıkarıyor. Ancak bu strateji o şirketler son derece ciddi bir finansal yük de yaratıyor. Forbes tarafından elde edilen yeni bilgiler, bu yükün boyutunu daha iyi anlamamızı sağladı.

Forbes tarafından aktarılan bilgilere göre, kullanıcıların yazı komutlarla ilgi çekici videolar üretmesini sağlayan Sora'nın OpenAI'ya yıllık maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar. Yani şirket Sora için günde 15 milyon doları gözden çıkarıyor.

Sora Videolarının Bedeli: 10 Saniye İçin 1,3 Dolar

Metin tabanlı yapay zekalar yalnızca kelimeler arasında anlam ilişkisi kurarken, video üreten modeller çok daha karmaşık bir veri akışını yönetmek zorunda. Çünkü bir videonun her karesi, üç boyutlu bir sahnedeki hareket, ışık, doku ve fiziksel etkileşimleri saniyede onlarca kez yeniden hesaplamayı gerektiriyor. Sora gibi modellerin “dördüncü boyut” olarak zamanı da işlemesi gerekiyor; yani yalnızca tek bir görüntüyü değil, bu görüntülerin arka arkaya geldiğinde anlamlı bir eylem oluşturmasını da sağlamak zorundalar. Bu nedenle video üretimi, metin üretimine göre binlerce kat daha fazla işlem gücü talep ediyor. Örneğin bir GPT-5 çıktısı ortalama birkaç milyar parametre üzerinden metin üretiyorken, Sora saniyede 24 karelik bir videoda bu hesaplamayı her kare için ayrı ayrı yapıyor. Üstelik her kare, renk, derinlik, hareket yönü ve ışık değişimleri açısından milyonlarca pikselin işlenmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak bu tarz modellerin GPU üzerinde harcadığı süre çok daha uzun oluyor; dolayısıyla maliyeti de katlanarak artıyor.

Analist Deepak Mathivanan, 10 saniyelik bir videonun OpenAI’ye ortalama 1,3 dolara mal olduğunu söylüyor. Bu rakam, modelin bir videoyu üretmek için harcadığı GPU süresiyle doğrudan bağlantılı. Mathivanan’a göre tek bir video üretimi yaklaşık 40 dakikalık GPU işlem gücü gerektiriyor. Bu işlem genellikle aynı anda çalışan dört güçlü GPU üzerinde yürütülüyor, yani her biri ortalama 8 ila 10 dakika boyunca tam kapasite çalışıyor. Şu anda bir GPU’nun saatlik kiralama maliyeti yaklaşık 2 doların hemen altında, dolayısıyla hesaplamalar sonucunda bu üretim maliyeti oldukça tutarlı görünüyor.

Asıl dikkat çekici nokta ise bu üretimin ölçeği. Sora uygulamasının şu anda yaklaşık 4,5 milyon aktif kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. SemiAnalysis analisti AJ Kourabi, bu kullanıcıların yaklaşık dörtte birinin günde ortalama 10 video oluşturduğunu belirtiyor. Bu oran, her gün 11 milyondan fazla videonun üretildiği anlamına geliyor. Basit bir hesapla, her biri 1,3 dolarlık üretim maliyetiyle çarpıldığında OpenAI’nin yalnızca Sora videoları için günde yaklaşık 15 milyon dolar, yani yıllık 5,4 milyar dolar harcadığı ortaya çıkıyor. Üstelik bu rakam, telif hakkı ihlali veya içerik politikası nedeniyle sistem tarafından reddedilen, yani GPU gücü harcandığı hâlde yayımlanmayan videoları kapsamıyor bile.

Sora’nın baş geliştiricisi Bill Peebles, Ekim sonunda yaptığı bir açıklamada “Şu anda (Sora'nın) ekonomisi tamamen sürdürülemez durumda” diyerek bu tabloyu açıkça kabul etmişti. Ancak OpenAI’nin bu stratejiyi bilinçli olarak benimsediği düşünülüyor. Şirket, kullanıcı kitlesini hızla büyütüp piyasadaki hâkimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra ücretli planlara geçmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, tıpkı internetin erken dönemlerinde olduğu gibi, önce kullanıcıyı kazanma sonra kazancı düşünme mantığına dayanıyor.

Mizuho analisti Lloyd Walmsley, “Öncelikli hedef maliyet değil, kitle oluşturmak. Zamanla bu etkileşimi paraya çevirmenin bir yolunu bulurlar,” diyor. Gerçekten de video modellerinin üretim maliyetlerinin önümüzdeki yıllarda hızla düşmesi bekleniyor. Mathivanan’ın projeksiyonuna göre 2026’ya kadar video üretim maliyetleri beş kat azalabilir, 2027’ye gelindiğinde ise bugünkünün onda birine düşebilir.

Tüm bu harcamanın OpenAI’ye bir başka getirisi daha var: veri. Sora’nın ücretsiz kullanımına izin verilmesi, şirketin devasa miktarda video verisi toplamasını sağlıyor. Bu veriler, modelin yeni sürümlerini eğitmek için paha biçilmez bir kaynak niteliğinde. Kullanıcılar, videoları oluştururken yazdıkları komutlarla birlikte görsel bağlamı da sisteme kazandırıyor; bu da OpenAI’ın oldukça zengin bir eğitim setine sahip olmasını sağlıyor.

Yine de, Sam Altman’a göre bu durum sonsuza kadar süremez. CEO, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada “İnsanlar sadece arkadaşlarına göndermek için eğlenceli videolar yapıyorlar ve bu kadar büyük bir maliyeti hiçbir reklam modeli karşılayamaz,” diyerek ücretsiz dönemin yakında biteceğinin sinyalini verdi.

