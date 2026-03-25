Sora uygulaması kapanıyor mu? Açıklama kafaları karıştırdı

Sora uygulaması kapanıyor
Dün Sora ekibinin sosyal medya hesabı kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Sora uygulamasına veda edileceğini duyuran ekip emeği geçen herkese teşekkür etti. Yakın zamanda uygulama ve API’lerin kapatılması ile ilgili daha fazla bilgi verileceği notu düşüldü.
Net bir açıklama olmaması Sora video üretim aracının komple kapatılacağına dair dedikoduların yayılmasına neden oldu. Bazı kaynaklar ChatGPT, Codex ve tarayıcı araçlarının tek bir süper uygulama haline getirileceğinden dolayı Sora uygulamasının kapanacağı ve bu uygulamaya entegre edileceğini belirtiyor.
Bazı kaynaklar ise Sam Altman’ın hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılara yönelik tek bir geliştirici aracına ağırlık vereceğini ve bu yüzden Sora platformunu tamamen kapatacağını iddia ediyor. Ayrıca 1 milyar dolarlık Disney anlaşmasının iptal edildiği iddiası da gündemde.
