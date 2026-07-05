Sorunlu çıkıştan rekora: Cyberpunk 2077 40 milyon satışa ulaştı

CD Projekt'in duyurusuna göre Aralık 2020'de piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yaklaşık beş buçuk yıl sonra 40 milyon satış sınırını aşmayı başardı. Şirket, 2025'in sonlarında oyunun 35 milyon satışa ulaştığını açıklamıştı. Böylece oyun, geçen süreçte yaklaşık 5 milyon adet daha satarak yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Daha önce belirttiğimiz gibi, birçok teknik sorunla çıkış yapan Cyberpunk 2077, özellikle Phantom Liberty ile büyük ölçüde yenilendi. CD Projekt ise sonraki dönemde yayınladığı çok sayıda güncelleme ile olumlu eleştiriler almayı başardı.

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Şirketin ortak CEO'su Michał Nowakowski ise, 40 milyonluk satış rakamının Cyberpunk evreninin uzun vadeli gücünü gösterdiğini belirtti. Bu başarının, bu sonbaharda yayınlanması planlanan Cyberpunk: Edgerunners 2 ve geliştirme aşamasındaki yeni Cyberpunk oyunu gibi gelecekteki projeler için de güçlü bir temel oluşturduğu paylaşıldı.