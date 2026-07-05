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    Sorunlu çıkıştan rekora: Cyberpunk 2077 40 milyon satışa ulaştı

    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin dünya genelinde 40 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Phantom Liberty genişleme paketiyle ivme kazanan oyun, yeni bir kilometre taşına ulaştı.

    Sorunlu çıkıştan rekora: Cyberpunk 2077 40 milyon satışa ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çıkış döneminde yaşadığı teknik sorunlar ve performans problemleri nedeniyle oyun dünyasının en tartışmalı lansmanlarından birine imza atan Cyberpunk 2077, dünya genelinde toplam 40 milyon satışa ulaştı. Bu rakama temel oyunla birlikte Phantom Liberty genişleme paketini içeren Ultimate Edition satışları da dahil edildi. 

    Cyberpunk 2077 40 milyon satışa ulaştı

    CD Projekt'in duyurusuna göre Aralık 2020'de piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yaklaşık beş buçuk yıl sonra 40 milyon satış sınırını aşmayı başardı. Şirket, 2025'in sonlarında oyunun 35 milyon satışa ulaştığını açıklamıştı. Böylece oyun, geçen süreçte yaklaşık 5 milyon adet daha satarak yeni bir kilometre taşına ulaştı. 

    Daha önce belirttiğimiz gibi, birçok teknik sorunla çıkış yapan Cyberpunk 2077, özellikle Phantom Liberty ile büyük ölçüde yenilendi. CD Projekt ise sonraki dönemde yayınladığı çok sayıda güncelleme ile olumlu eleştiriler almayı başardı.

    Şirketin ortak CEO'su Michał Nowakowski ise, 40 milyonluk satış rakamının Cyberpunk evreninin uzun vadeli gücünü gösterdiğini belirtti. Bu başarının, bu sonbaharda yayınlanması planlanan Cyberpunk: Edgerunners 2 ve geliştirme aşamasındaki yeni Cyberpunk oyunu gibi gelecekteki projeler için de güçlü bir temel oluşturduğu paylaşıldı.

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