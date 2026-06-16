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    Sosyal medya, başlıca haber kaynağı olarak ilk kez TV'yi geçti, güven tarihi dipte

    Reuters’un "2026 Dijital Haber Raporu"na göre sosyal medya ve video platformları, tarihte ilk kez televizyonu geride bırakarak dünyanın en büyük haber kaynağı hâline geldi.

    Sosyal medya, başlıca haber kaynağı olarak ilk kez TV'yi geçti Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformları ve video odaklı içerik ağları son yıllarda haber tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirmiş durumda. Özellikle genç kullanıcılar artık gündemi televizyondan ya da gazete sitelerinden değil; TikTok, YouTube, X ve Instagram gibi platformlardan takip ediyor. Bu dönüşümün etkileri aslında yıllardır hissediyor olsa da Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan "2026 Dijital Haber Raporu", bu değişimin artık geri dönülmez bir eşiğe ulaştığını gösteriyor. Çünkü sosyal medya ve video platformları, tarihte ilk kez küresel ölçekte televizyonu geride bırakarak dünyanın en yaygın haber kaynağı hâline gelmiş durumda.

    Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor, 48 ülkede yaklaşık 100 bin kişiyle yapılan anketlere dayanıyor. Rapora göre katılımcıların %54’ü, anketten önceki hafta içinde sosyal medya ya da video platformları üzerinden haberleri takip ettiğini söyledi. Buna karşılık televizyon haberleri %52’de kalırken, gazete uygulamaları ve haber siteleri %51 seviyesinde yer aldı. Radyo ise %21 ile listenin oldukça gerisinde kaldı. Reuters Enstitüsü’nün baş yazarı Jim Egan, 2026 yılının medya dünyası için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor.

    Gençler Özellikle TikTok'tan Haber Alıyor

    TikTok ise bu dönüşümün merkezindeki platformlardan biri hâline gelmiş durumda. Rapora göre dünya genelinde kullanıcıların %17’si artık haberleri TikTok üzerinden takip ediyor. Bu oran geçen yıla kıyasla dört puanlık ciddi bir artış anlamına geliyor. YouTube ve X gibi platformlarda kullanıcılar doğrudan haber aramaya yönelirken, Instagram, Facebook ve TikTok gibi uygulamalarda ise kullanıcıların haberlerle daha çok “tesadüfen” karşılaştığı belirtiliyor. Yani insanlar çoğu zaman eğlence içerikleri arasında gezinirken gündeme dair bilgilere maruz kalıyor.

    Yapay Zekâ Araçlarının Haber Tüketimindeki Yükselişi Dikkat Çekiyor

    Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise yapay zekâ destekli sohbet botlarının haber tüketimindeki yükselişi oldu. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yalnızca %7’si haber almak için yapay zekâ araçlarını kullandığını söylerken, bu oran bu yıl %10’a yükseldi. Özellikle 25 yaş altındaki kullanıcılar arasında yapay zekâ destekli haber tüketiminin genel nüfusun iki katına ulaştığı belirtiliyor. Ancak kullanıcıların önemli bir kısmı, yapay zekânın haberlerin doğruluğu, şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda ciddi riskler oluşturabileceğini düşünüyor.

    Haberlere Güven Tarihi Dibi Gördü

    Nitekim Reuters Enstitüsü’nün raporunda en dikkat çekici başlıklardan biri de haberlere duyulan güvenin tarihî düşük seviyeye gerilemiş olması oldu. Araştırmanın yürütüldüğü 48 pazarın 29’unda haber kuruluşlarına olan güvenin düştüğü görülüyor. “Haberlerin çoğuna çoğu zaman güveniyorum” diyen kullanıcıların oranı %37. Bu da Reuters Enstitüsü’nün 2015’te ölçümlere başlamasından bu yana görülen en düşük seviye anlamına geliyor.

    Bu dönüşüm özellikle geleneksel medya kuruluşları için ciddi bir ekonomik baskı yaratıyor. Rapora göre kullanıcıların yalnızca %17’si çevrim içi haber içerikleri için ödeme yapıyor. Diğer yandan reklam gelirlerinin büyük kısmı Google, Meta ve TikTok gibi teknoloji şirketlerine kaymaya devam ediyor. Bu da haber kuruluşlarının sürdürülebilir gelir modeli oluşturmasını giderek zorlaştırıyor.

    Reuters Enstitüsü’nün 2026 Dijital Haber Raporu, medya dünyasının artık geri dönüşü olmayan bir dönüşüm sürecine girdiğini açıkça gösteriyor. Haber tüketimi giderek daha parçalı, algoritmik ve platform merkezli bir yapıya dönüşürken; geleneksel medya kuruluşları hem ekonomik hem de güven krizleriyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Üstelik yapay zekâ destekli araçların yükselişi, önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/social-media-overtakes-tv-as-t-waC6PkyhTwKZq1oQHXZdiQ https://www.japantimes.co.jp/business/2026/06/16/tech/social-networks-video-traditional-media-2026/
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