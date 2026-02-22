Sosyal medya ve oyun dünyasında yasak işe yaramıyor — peki ne işe yarıyor?

Araştırmalara göre sosyal medya ergen ruh sağlığını etkiliyor. Avustralya yasakladı, gençler iki günde aştı. Türkiye gündemde. AB'den örneklerle yasak mı işe yarıyor, yoksa başka bir şey mi?

Sosyal medya yaş kısıtlamaları, dijital oyun düzenlemeleri ve çocuk güvenliği son günlerin en sıcak gündem maddeleri. Türkiye'de 15 yaş altı sosyal medya yasağı ve oyun platformlarına yönelik yaptırımlar konuşulurken dünyada ne oluyor, bilim ne söylüyor?

Bu videoda Avustralya'nın 16 yaş altı sosyal medya yasağını, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası çerçevesini, Fransa ve Portekiz'deki yeni düzenlemeleri ve Almanya'nın yaş derecelendirme modelini karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz.

WHO'nun 280.000 genç üzerinde yaptığı araştırma, sosyal medya kullanımında sorunlu örüntülerin son dört yılda neredeyse iki katına çıktığını ortaya koydu. Günde iki saatten fazla kullanımın ergen ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve beyin gelişimine dair en güncel bulguları da videoda bulabilirsiniz.

Türkiye gündemindeki bant daraltma tehdidi, Steam'in geleceği ve oyun yaş derecelendirme sistemi neden bu kadar önemli? PEGI modeli nedir, Türkiye için ne anlam ifade eder? Bunları da adım adım açıklıyoruz.

Yasak mı işe yarıyor, platform sorumluluğu mu? Sert yasak, platform yükümlülüğü ve derecelendirme+ebeveyn kontrolü modellerini üç senaryo üzerinden karşılaştırıyoruz. Hangisinin Türkiye için en gerçekçi yol olduğunu birlikte değerlendiriyoruz.

Ebeveynler için somut bir yol haritası da videoda var: Süreden bağlama geçmek, yaş derecelendirmeyi ortak dil yapmak, ebeveyn kontrollerini tek seferlik kurmak ve "yasak dili" yerine "güvenlik dili" kullanmak.

