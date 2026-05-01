Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesi yürürlüğe girdi

    Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Çocuklara erişim kısıtlanırken, platformlara yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve ağır yaptırımlar getirildi.

    Türkiye’de dijital platformları doğrudan ilgilendiren kapsamlı yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya şirketlerinden oyun platformlarına kadar geniş bir alanı kapsayan yeni kanun, “7578 Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çocukların korunması, içerik denetimi ve platform sorumluluklarının artırılması gibi başlıklarda önemli değişiklikler içeriyor.

    İlgili düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda 22 Nisan'da kabul edilerek yasallaşmıştı.

    Sosyal ağ sağlayıcılara sıkı denetim geliyor

    5651 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle birlikte sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri ciddi ölçüde genişletildi. Buna göre, 15 yaşın altındaki kullanıcıların platformlara erişimi engellenecek ve bu kapsamda yaş doğrulama dahil gerekli teknik önlemler zorunlu hale getirilecek. 15 yaş üstü ancak çocuk kategorisinde yer alan kullanıcılar için ise ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek.

    Platformların ayrıca ebeveyn kontrol araçlarını açık, anlaşılır ve işlevsel şekilde sunması şart koşuluyor. Bu araçlar yalnızca içerik kontrolüyle sınırlı kalmayacak aynı zamanda satın alma, abonelik ve kullanım süresi gibi kritik alanlarda ebeveyn onayı mekanizmalarını da içerecek.

    Yeni düzenleme, yüksek kullanıcı sayısına sahip platformlar için daha sert kurallar getiriyor. Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılar, acil durumlarda alınan içerik kaldırma veya erişim engelleme kararlarını en geç bir saat içinde uygulamak zorunda olacak. Ayrıca daha önce hukuka aykırı olduğu tespit edilen içeriklerin yeniden paylaşılmasının önlenmesi için proaktif tedbirler alınması gerekecek.

    Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yaptırımlar da oldukça ağır. İdari para cezasına rağmen 30 gün içinde uyum sağlanmazsa ilgili platforma Türkiye’de yeni reklam verilmesi yasaklanabilecek.

    Bu sürecin devamında 3 ay içinde uyum sağlanmazsa platformun internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90’a kadar daraltılabilecek. Söz konusu kararlar sulh ceza hakimliği tarafından verilecek ve erişim sağlayıcılar tarafından en geç 4 saat içinde uygulanacak.

    Oyun platformları ilk kez bu kadar kapsamlı düzenlendi

    Yeni yasa, oyun ekosistemine yönelik önemli tanımlamaları da beraberinde getirdi. “Oyun”, “oyun geliştirici”, “oyun dağıtıcı” ve “oyun platformu” kavramları ilk kez yasal çerçevede net şekilde tanımlandı.

    Oyun platformları için getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri yaş derecelendirme zorunluluğu oldu. Buna göre platformlar, uygun şekilde derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak. Ancak derecelendirme yapılmamış içerikler, en yüksek yaş kategorisine dahil edilerek erişime açılabilecek.

    Yurt dışı kaynaklı ve Türkiye’den günlük 100 binden fazla erişime sahip platformlar için ise Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu temsilci, resmi kurumlarla iletişimden ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacak

    Oyun platformları da sosyal medya şirketlerine benzer şekilde ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Bu sistemler, özellikle çocukların harcama yapmasını ve içeriklere erişimini denetlemeye yönelik olacak.

    Uymayan platformlara milyonluk cezalar ve bant daraltma

    Yasa, yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara yönelik aşamalı yaptırımlar öngörüyor. İlk aşamada 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. İhlalin devam etmesi halinde bu ceza 10 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar çıkabilecek.

    Buna rağmen uyumsuzluk sürerse, süreç çok daha sert bir noktaya taşınıyor. BTK Başkanı, mahkemeye başvurarak platformun internet bant genişliğinin önce yüzde 30, ardından yüzde 50’ye kadar daraltılmasını talep edebilecek.

    Sosyal medya ve oyun platformlarına getirilen yeni yükümlülüklerin önemli bir bölümü, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, platformlara teknik ve idari uyum için tanınmış bir geçiş dönemi olarak değerlendiriliyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akasya durağı yeniden bosch çamaşır makinesi köpük işareti gülme krizine komik espriler konya müzik aletleri satan yerler egzozdan yağ atması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum