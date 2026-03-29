Sosyal medyadaki yaş sınırlamalarında ikinci perde: VPN yasakları tartışılıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi çocukların ve ergenlerin internet kullanımını kısıtlayacak yasalar son dönemde hızla yaygınlaşıyor. Avustralya'nın başlattığı sosyal medya yasaklarına Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkeler de katıldı. Şu anda Türkiye de bu yönde adımlar atıyor. Ancak getirilen bu yasakları uygulamak, başlı başına bir sorun yaratıyor. Çünkü özellikle VPN uygulamaları, çocukların ve gençlerin bu yasakları aşmasını sağlıyor. Bu yüzden şimdi bu VPN uygulamaları da hedef hâline gelmiş durumda. Nitekim son günlerde VPN uygulamaları üzerindeki baskı giderek artıyor.

Son dönemde yayımlanan veriler, yaş doğrulama yasalarının yürürlüğe girdiği bölgelerde VPN kullanımında ciddi artışlar yaşandığını gösteriyor. Örneğin ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Birleşik Krallık’ta bu tür düzenlemelerin ardından VPN aramalarında büyük sıçramalar görülürken, benzer bir eğilim Avustralya gibi ülkelerde de gözlemleniyor. Bu durum, VPN’leri yalnızca bir gizlilik aracı olmaktan çıkarıp, aynı zamanda regülasyonlara karşı bir “kaçış yolu” hâline getiriyor.

İngiltere ve Fransa, VPN'e Karşı da Önlem Almayı Tartışıyor

Ancak şimdi yasa koyucular buna karşı da önlem almaya hazırlanıyor. ABD’de bazı eyaletlerde gündeme gelen yasa tasarıları, yalnızca yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda VPN erişimini de kısıtlamayı hedefliyor. Benzer şekilde Avrupa’da da düzenleyici kurumlar VPN’leri “kapatılması gereken bir açık” olarak değerlendirmeye başlamış durumda. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa’da yetkililerin bu konuya dair açıklamaları, önümüzdeki dönemde daha sert adımlar atılabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan VPN’lerin sınırlandırılması, yalnızca içerik erişimini değil, internetin temel işleyişini de etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu teknolojiler yalnızca bireysel kullanıcılar tarafından değil; şirketler, öğrenciler, gazeteciler ve aktivistler tarafından da güvenli iletişim sağlamak için kullanılıyor. Özellikle baskıcı rejimlerde yaşayan kullanıcılar için VPN’ler, bilgiye erişimin ve ifade özgürlüğünün önemli bir aracı konumunda. Bu yüzden VPN’lere yönelik olası yasaklar, yalnızca “zararlı içeriklere erişimi engelleme” çerçevesinde değil, daha geniş bir özgürlük ve güvenlik tartışması içinde ele alınıyor.

Ayrıca uzmanlara göre VPN’leri tamamen engellemek teknik olarak da oldukça zor. Kullanıcıların kendi özel ağlarını kurabilmesi ya da farklı yöntemlerle bu kısıtlamaları aşabilmesi, bu tür yasakların etkinliğini sorgulanır hâle getiriyor. Bu da yasa koyucular ile kullanıcılar arasında süregelen bir “teknoloji yarışı”nın daha da kızışacağı anlamına geliyor.

Tüm bu gelişmeler, internetin geleceğine dair daha büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor: Daha güvenli bir internet yaratmaya çalışırken, ne kadar özgürlükten vazgeçmeye hazırız? Yaş doğrulama sistemleri henüz tam anlamıyla oturmuş değilken, bu sistemleri desteklemek adına VPN’lere yönelik baskının artması, önümüzdeki dönemde giderek sıkılaşacak bir kontrol sisteminin fragmanı gibi görülüyor.

