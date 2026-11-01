Sosyal medyada Vahşi Batı dönemi bitti mi? Türkiye, Çin, Avustralya ve AB çocukları nasıl koruyor?

Bugünden itibaren 15 yaş altına sosyal medya kapanıyor. e-Devlet doğrulaması nasıl çalışacak? Devlet sosyal medya hesabımızın yaşını mı doğruluyor, yoksa bizi mi takip ediyor?

1 Kasım itibarıyla Türkiye’de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya hesabı açmak tamamen yasaklanıyor. Peki sahte doğum tarihiyle hesap açma dönemi gerçekten bitti mi? Bu videoda Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği, e-Devlet ile yaş doğrulama sistemini ve düzenlemenin sosyal medya kullanıcıları için ne anlama geldiğini baştan sona anlatıyoruz.

Yeni sistem sıfır bilgi kanıtı (zero-knowledge proof) ve çift kör doğrulama mantığıyla çalışıyor. Platform size 30 dakika geçerli bir kod veriyor, siz e-Devlet’te doğrulama yapıyorsunuz ve platforma yalnızca “bu kişi 15 yaşından büyük” bilgisini taşıyan dijital bir token gidiyor. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve doğum tarihiniz platformlarla paylaşılmıyor.

Mevcut hesaplar için de bir takvim var: platformlara 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınıyor ve e-Devlet doğrulaması yapılmayan ya da 15 yaş altı olduğu anlaşılan yaklaşık 10 milyon hesabın kapatılması hedefleniyor. Algoritmik “makul şüphe” denetimi ise yetişkin verisiyle açılıp çocuğa verilen hesapları yakalamayı amaçlıyor.

15-17 yaş grubu için ayrı bir rejim geliyor: varsayılan olarak gizli profil, takipçi listesinin gizlenmesi, yabancılardan gelen DM’lerin engellenmesi, sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma yasağı, canlı yayın kısıtı ve ekran görüntüsüne karşı teknik tedbirler. Videoda bu kuralların her birini tek tek ele alıyoruz.

Tartışmanın merkezindeki soru ise şu: Bu sistem vatandaşları fişlemek için kullanılabilir mi? Kağıt üzerinde cevap hayır, ancak e-Devlet tarafındaki log kayıtları, saklama sürelerinin belirsizliği ve platformların büyük veriyle yapabileceği dolaylı profilleme ciddi soru işaretleri yaratıyor. Anlık imha, kriptografik karıştırma, bağımsız denetim ve açık kaynak gibi çözüm önerilerini de konuşuyoruz.

Türkiye bu yolda yalnız değil: Çin’in Minor Mode sistemi ve Tencent’in gece devriyesi, Avustralya’nın 16 yaş altı yasağı ve Meta’nın yaklaşık 550 bin hesabı kapatması, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası ve dijital yaş doğrulama cüzdanı çalışması videoda yer alıyor. Sizce 15 yaş sınırı ve e-Devlet doğrulaması çocukları korumak için doğru ve yeterli bir adım mı, yoksa özgürlüklere müdahale mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.

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