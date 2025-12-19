Sosyal medya sandığımız kadar toksik değil: Sorun küçük ama gürültülü bir azınlık

İnternet ve sosyal medya platformları söz konusu olduğunda, son yıllarda giderek yerleşen bir algı var: Online ortamlar toksik, saldırgan ve yanlış bilgiyle dolu. Pek çok insan, sosyal medyada dolaşırken gördüğü sert yorumlar, hakaretler ve aşırı uç görüşler nedeniyle bunun toplumun geneline yayılan bir davranış biçimi olduğunu düşünüyor. Özellikle Reddit, Facebook ve X gibi büyük platformlarda kullanıcıların önemli bir bölümünün sürekli olarak saldırgan içerik ürettiğine dair yaygın bir kanaat hâkim. Ancak yeni bir araştırma, bu algının gerçeği ciddi biçimde çarpıttığını ortaya koyuyor.

Bu algı bozulmasını daha iyi anlamak isteyen araştırmacılar bir anket çalışması yürüttü. Araştırmanın temel amacı, insanların online davranışlar hakkındaki inançlarını, sosyal medya platformlarından elde edilen somut verilerle karşılaştırmaktı. Katılımcılara hem toksik yorumlar hem de yanlış bilgi paylaşımıyla ilgili tahminler soruldu ve bu tahminler, daha önce yayımlanmış akademik çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslandı. Ortaya çıkan tablo, beklentilerin çok ötesinde bir abartıya işaret ediyor.

Toksik Davranışlarda Bulunan İnsanların Oranı Düşünülenden Çok Daha Düşük

ABD'de yapılan araştırmaya göre insanlar, sosyal ağlardaki kullanıcıların neredeyse yarısının saldırgan, aşağılayıcı ya da kötü niyetli yorumlar paylaştığını varsayıyor. Oysa gerçek veriler, bu tür ağır toksik davranışların oldukça küçük bir azınlığa ait olduğunu gösteriyor. Araştırmada verilen çarpıcı örneklerden biri Reddit. Katılımcılar, Reddit kullanıcılarının yüzde 43’ünün son derece toksik yorumlar yaptığını tahmin ederken, önceki geniş ölçekli çalışmalar bu oranın gerçekte yalnızca yüzde 3 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Algı ile gerçeklik arasındaki bu uçurum, insanların toplumun geneline dair daha karamsar bir bakış açısı geliştirmesine de zemin hazırlıyor.

Benzer bir durum Facebook için de geçerli. Ankete katılanlar, Facebook kullanıcılarının yüzde 47’sinin düzenli olarak yanlış ya da yanıltıcı haber paylaştığını tahmin etti. Oysa mevcut araştırmalar, bu oranın gerçekte yaklaşık yüzde 8,5 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal Medya Algoritmaları, Kışkırtıcı İçerikleri Öne Çıkarıyor

Sosyal medya algoritmalarının dikkat çekici, kışkırtıcı ve uç içerikleri öne çıkarması, insanların bu paylaşımları olduğundan daha sık gördüklerini sanmasına yol açıyor olabilir. Aşırı örneklerin daha akılda kalıcı olması da, bu davranışların “norm” olduğu yanılgısını güçlendiriyor.

Araştırmacılar, bu yanlış algının düzeltilmesinin insanları nasıl etkilediğini de test etti. Deneysel bir aşamada, katılımcılara online ortamlarda ağır toksik davranışların ne kadar nadir olduğuna dair doğru veriler gösterildi. Bu bilgilendirmeden sonra, katılımcıların önemli bir kısmı toplum hakkında daha iyimser hissettiklerini ve ahlaki bir çöküş yaşandığı fikrine daha az katıldıklarını ifade etti.

Araştırmacılara göre, internetin toksik görünmesinin temel nedeni küçük ama son derece gürültücü bir azınlık. Az sayıda, aşırı aktif hesap, zararlı içeriğin büyük bölümünü üretiyor ve bu da çoğunluğun sessiz ve görece medeni tavrını görünmez kılıyor. Bu farkın anlaşılması, sosyal medyanın insanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltabilir. Aynı zamanda, toplumun geneline dair daha dengeli ve gerçekçi bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlayarak, sosyal bağların güçlenmesine de yardımcı olabilir.

