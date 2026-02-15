Giriş
    Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama geliyor, anonim hesaplara izin verilmeyecek

    Sosyal medya ağlarında paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların artık kimlik doğrulama gerçekleştirmesi zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme için çalışmalar başladı. 

    Sosyal medya Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı görevine getirilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ayağının tozuyla ilk icraatlarını paylaştı. Yakın dönemde sosyal medyada gerçek kimlik ile paylaşım yapılması sağlanacak.

    Sosyal medyada gerçek kimlik

    Geçtiğimiz günlerde 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medyaya erişimini engelleyecek kanun tasarısının Meclis Başkanlığına sunulacağı gündeme gelmişti. Aradan çok geçmeden kimlik doğrulama zorunluluğu ile ilgili ikinci bir çalışma daha başladı.

    Akın Gürlek yaptığı açıklamada sahte hesaplar üzerinden yürütülen dezenformasyon ve hakaret içerikli paylaşımların önüne geçmek amacıyla kimlik doğrulamanın zorunlu hale getirilmesi için çalışma yapıldığını duyurdu.

    Bu düzenleme sayesinde sadece gerçek kimliği olan kullanıcılar paylaşım yapabilecek. Sahte ya da yurt dışından anonim hesapların paylaşım yapması engellenecek. Sosyal medyada bir şahsı hedef gösteren hesaplar için hukuki sorumluluk başlayacak. Henüz düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor.

