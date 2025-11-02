Sound Blaster yeniden tasarlandı, artık modüler

Sound Blaster Re:Imagine özellikleri ve fiyatı
Sound Blaster Re:Imagine, mıknatıslı modüller sayesinde kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip. Ana ünite üzerinde 3 inçlik akıllı ekran, dört tuşlu pad, döner düğme ve çift kaydırma çubuğu modülleri istendiği gibi yerleştirilebiliyor. Varsayılan tasarımda 5 slotlu yatay Horizon ünitesi yer alırken opsiyonel olarak 6 slotlu dikey Vertex tabanı da sunuluyor.
Cihaz donanım tarafında sekiz çekirdekli ARM işlemci, küçük bir nöral işlem birimi, 8GB RAM ve 16GB dahili depolama ile geliyor. MicroSD kart desteği sayesinde kapasite artırılabiliyor. 32 bit yüksek çözünürlüklü DAC ile güçlendirilen sistem, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor. Linux tabanlı cihaz, hem bağımsız bir ses merkezi hem de PC’ye bağlı bir merkez olarak çalışabiliyor.
Creative Labs ayrıca cihazı yazılım geliştiricilerin erişimine de açık hale getirmiş durumda. Dahili SDK ve örnek kaynak kodları sayesinde kullanıcılar kendi uygulamalarını geliştirip toplulukla paylaşabiliyor. Üstelik cihazda yapay zekâ destekli DJ, retro oyunlar için DOS emülatörü ve tek dokunuşla ses kaydı gibi ek özellikler de bulunuyor.
Sound Blaster Re:Imagine orijinal paket 349$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Hedeflenen bağış miktarı elde edildi ancak 500 bin dolara ulaşırsa Vertex ünitesi de satışa sunulacak. Sevkiyatlar Haziran ayında başlayacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı