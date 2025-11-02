Giriş
    Sound Blaster yeniden tasarlandı, artık modüler

    Sound Blaster Re:Imagine kontrol merkezi mıknatıslı modüller sayesinde 3 inçlik akıllı ekran, dört tuşlu pad, döner düğme ve çift kaydırma çubuğunu bir araya getiriyor. 

    Sound Blaster Re:Imagine Tam Boyutta Gör
    Efsanevi Sound Blaster ses kartlarının üreticisi Creative Labs, Sound Blaster Re:Imagine adını taşıyan yeni modüler ses merkezini Kickstarter üzerinde kitle fonlamasına sundu. Elgato’nun Stream Deck cihazını andıran bu merkez, kullanıcıların konsol, PC veya müzik enstrümanları gibi farklı girişleri tek tuşla istedikleri çıkışa yönlendirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca hoparlör, kablolu kulaklık ve kablosuz kulaklıklar arasında kesintisiz geçiş yapılabiliyor.

    Sound Blaster Re:Imagine özellikleri ve fiyatı

    Sound Blaster Re:Imagine, mıknatıslı modüller sayesinde kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip. Ana ünite üzerinde 3 inçlik akıllı ekran, dört tuşlu pad, döner düğme ve çift kaydırma çubuğu modülleri istendiği gibi yerleştirilebiliyor. Varsayılan tasarımda 5 slotlu yatay Horizon ünitesi yer alırken opsiyonel olarak 6 slotlu dikey Vertex tabanı da sunuluyor. 

    Cihaz donanım tarafında sekiz çekirdekli ARM işlemci, küçük bir nöral işlem birimi, 8GB RAM ve 16GB dahili depolama ile geliyor. MicroSD kart desteği sayesinde kapasite artırılabiliyor. 32 bit yüksek çözünürlüklü DAC ile güçlendirilen sistem, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor. Linux tabanlı cihaz, hem bağımsız bir ses merkezi hem de PC’ye bağlı bir merkez olarak çalışabiliyor.

    Creative Labs ayrıca cihazı yazılım geliştiricilerin erişimine de açık hale getirmiş durumda. Dahili SDK ve örnek kaynak kodları sayesinde kullanıcılar kendi uygulamalarını geliştirip toplulukla paylaşabiliyor. Üstelik cihazda yapay zekâ destekli DJ, retro oyunlar için DOS emülatörü ve tek dokunuşla ses kaydı gibi ek özellikler de bulunuyor. 

    Sound Blaster Re:Imagine orijinal paket 349$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Hedeflenen bağış miktarı elde edildi ancak 500 bin dolara ulaşırsa Vertex ünitesi de satışa sunulacak. Sevkiyatlar Haziran ayında başlayacak. 


     

