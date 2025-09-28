Anker servet değerindeki ev sinema sistemini kitle fonlamasına sundu, kapış kapış gitti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Anker tarafından oldukça lüks tüketim için geliştirilen Soundcore Nebula X1 Pro adındaki yeni taşınabilir ev sinema sistemi, fiyatına rağmen henüz fonlama aşamasında çok büyük bir ilgiyle karşı karşıya.

Soundcore Nebula X1 Pro özellikleri ve fiyatı

Soundcore Nebula X1 Pro komple bir ev sinema sistemi olarak karşımıza çıkıyor ve dünyanın ilk taşınabilir sinema sistemi şeklinde lanse ediliyor. 4K görüntü verebilen cihazda 3500 ANSI lümen parlaklık, 5000:1 yerleşik kontrast, 56000:1 dinamik kontrast yer alıyor.

Motorize lens ile 5 dakikada kurulan sistem 120 derecelik tipik ekran alanının yaklaşık 3.5 katına büyüyebiliyor. Soundbar tarzında iki hoparlör ister yanlarda açılarak kullanılıyor isterseniz kablosuz olarak görev yapıyor. Arka kısımda yine iki adet uydu kablosuz hoparlör yer alıyor. 7.1.4 kanal dizilimi ile gelen üründe 400W ses çıkışı ve 107 desibel gürültü oranı sunuluyor. Üst kısımda 2 adet kablosuz mikrofon da mevcut.

Tam Boyutta Gör

Dahili bataryası ile 40 saate kadar kullanılabilen sistem, tekerlekleri ile her yere taşınabiliyor. Paket içerisinde 200 inçlik ekran sunabilen şişirilebilir bir perde ve pompa da yer alıyor. En az 3000$ bağış isteyen sistem şimdiden 1100 civarında sipariş aldı ve 3 milyon dolar bağış topladı. Bu rakamın rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Cihaz piyasaya çıktığında 5000$ olarak satılacak.

