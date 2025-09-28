Giriş
    Anker servet değerindeki ev sinema sistemini kitle fonlamasına sundu, kapış kapış gitti

    Soundcore Nebula X1 Pro taşınabilir ev sinema sistemi çok yüksek fiyat etiketine rağmen kampanya başlar başlamaz tüketiciler peynir ekmek gibi kapışılıyor.      

    Soundcore Nebula X1 Pro Tam Boyutta Gör
    Anker tarafından oldukça lüks tüketim için geliştirilen Soundcore Nebula X1 Pro adındaki yeni taşınabilir ev sinema sistemi, fiyatına rağmen henüz fonlama aşamasında çok büyük bir ilgiyle karşı karşıya. 

    Soundcore Nebula X1 Pro özellikleri ve fiyatı

    Soundcore Nebula X1 Pro komple bir ev sinema sistemi olarak karşımıza çıkıyor ve dünyanın ilk taşınabilir sinema sistemi şeklinde lanse ediliyor. 4K görüntü verebilen cihazda 3500 ANSI lümen parlaklık, 5000:1 yerleşik kontrast, 56000:1 dinamik kontrast yer alıyor. 

    Motorize lens ile 5 dakikada kurulan sistem 120 derecelik tipik ekran alanının yaklaşık 3.5 katına büyüyebiliyor. Soundbar tarzında iki hoparlör ister yanlarda açılarak kullanılıyor isterseniz kablosuz olarak görev yapıyor. Arka kısımda yine iki adet uydu kablosuz hoparlör yer alıyor. 7.1.4 kanal dizilimi ile gelen üründe 400W ses çıkışı ve 107 desibel gürültü oranı sunuluyor. Üst kısımda 2 adet kablosuz mikrofon da mevcut. 

    Soundcore Nebula X1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Dahili bataryası ile 40 saate kadar kullanılabilen sistem, tekerlekleri ile her yere taşınabiliyor. Paket içerisinde 200 inçlik ekran sunabilen şişirilebilir bir perde ve pompa da yer alıyor. En az 3000$ bağış isteyen sistem şimdiden 1100 civarında sipariş aldı ve 3 milyon dolar bağış topladı. Bu rakamın rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Cihaz piyasaya çıktığında 5000$ olarak satılacak. 

