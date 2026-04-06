Sovyet döneminin simge otomobili Volga geri döndü

Rus otomotiv dünyasının tanıdık isimlerinden Volga, uzun süren sessizliğin ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar GAZ tarafından üretilen Volga sedanlar, Sovyetler Birliği döneminde hem devlet yetkililerinin hem de taksilerin vazgeçilmeziydi.
Volga, Çin iş birliğiyle geri dönüyor
Marka, 2024 yılında Changan altyapısını kullanan üç modelle geri dönmeyi planlamış, fakat bu proje hayata geçirilememişti. Şimdi ise Geely iş birliğiyle geri dönüp, Batılı üreticilerin ülkeden çekilmesiyle oluşan boşluktan faydalanmaya geliyor.
Rus basınına göre Volga K50'nin kaputu altında 238 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak.
C50’nin kaputunun altında ise 150 ve 200 beygirlik seçenekler sunan 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. Bu motor, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş.
Her iki model de daha önce Volkswagen Grubu bünyesinde Skoda ve Volkswagen modellerinin üretildiği Nizhny Novgorod’daki eski fabrikada üretilecek.
