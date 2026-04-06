Sovyet döneminin simge otomobili Volga geri döndü

Rus otomotiv dünyasının tanıdık isimlerinden Volga, uzun süren sessizliğin ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar GAZ tarafından üretilen Volga sedanlar, Sovyetler Birliği döneminde hem devlet yetkililerinin hem de taksilerin vazgeçilmeziydi.

Volga, Çin iş birliğiyle geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Ancak bu geri dönüşün önemli bir detayı var. Yeni modeller tamamen yerli değil. Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin yoğun yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, otomotiv sektöründe Çinli üreticilere daha da bağımlı hale geldi. Volga da bu kapsamda Çin ortaklığıyla geri dönüyor.

Marka, 2024 yılında Changan altyapısını kullanan üç modelle geri dönmeyi planlamış, fakat bu proje hayata geçirilememişti. Şimdi ise Geely iş birliğiyle geri dönüp, Batılı üreticilerin ülkeden çekilmesiyle oluşan boşluktan faydalanmaya geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modellerden ilki Volga K50. Şubat ayında ipuçları paylaşılan bu SUV, aslında Geely Monjaro temel alınarak geliştirildi. Ancak “geliştirme” kelimesi burada biraz iddialı kalabilir. Çünkü K50'de logo mühendisliği diyebileceğimiz bir süreç işliyor. Ön tasarım, krom detaylar ve far yapısı tamamen korunarak sadece panjura sadece Volga yazısı ve logosu eklenmiş.

Rus basınına göre Volga K50'nin kaputu altında 238 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak.

Tam Boyutta Gör Bir diğer model ise klasik sedan formundaki C50. Bu model de Geely Preface üzerine inşa edilmiş durumda ve Çin’deki versiyonla neredeyse birebir aynı. Bu durum aslında dezavantaj sayılmayabilir çünkü Preface, sade ama şık çizgilere sahip. İç mekânda da büyük değişiklikler yok. Dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve dikey konumlandırılmış multimedya ekranı olduğu gibi korunmuş.

C50’nin kaputunun altında ise 150 ve 200 beygirlik seçenekler sunan 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. Bu motor, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş.

Her iki model de daha önce Volkswagen Grubu bünyesinde Skoda ve Volkswagen modellerinin üretildiği Nizhny Novgorod’daki eski fabrikada üretilecek.

Sovyet döneminin simge otomobili Volga geri döndü

