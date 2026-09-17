John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: Bir Banka Nasıl Soyulur'un fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de How to Rob a Bank (Bir Banka Nasıl Soyulur) olacak. Adından da anlaşılacağı üzere bir soygun filmi olacak bu yapım, ilk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten, ardından Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train gibi aksiyon filmlerine imza atan David Leitch'in imzasını taşıyor. Film hem yönetmeni hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Nicholas Hoult'un başrolünü üstlendiği filmde Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Walton, Pete Davidson ve John C. Reilly gibi isimler rol alıyor.

How to Rob A Bank, 13 Kasım'da Vizyona Girecek

How to Rob A Bank, "nasıl banka soyulur?" konulu videolar üretip internet üzerinden paylaşan bir grup genç soyguncuya odaklanıyor. Filmin paylaşılan konusu şöyle:

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Sosyal medyayı ustalıkla kullanan bir grup banka soyguncusu, gerçekleştirdikleri planlı soygunları internet üzerinden canlı yayınlamaya başlar. Ancak giderek artan viral şöhretlerinin, onları deneyimli bir FBI ajanı ile yetenekli bir yazılım mühendisinin açık hedefi haline getirdiğinden habersizdirler. Bu beklenmedik ikilinin çemberi giderek daraltmasına rağmen, sınırları zorlamaktan vazgeçmeyen suç örgütü, hem kendi inançları hem de şimdiye kadarki en iddialı soygunları için her şeyi riske atacaktır.

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Soygun filmi How To Rob A Bank'in yeni fragmanı yayınlandı

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