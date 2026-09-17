John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: Bir Banka Nasıl Soyulur'un fragmanı yayınlandı

Nicholas Hoult'un başrolünü üstlendiği filmde Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Walton, Pete Davidson ve John C. Reilly gibi isimler rol alıyor.
How to Rob A Bank, 13 Kasım'da Vizyona Girecek
How to Rob A Bank, "nasıl banka soyulur?" konulu videolar üretip internet üzerinden paylaşan bir grup genç soyguncuya odaklanıyor. Filmin paylaşılan konusu şöyle:
Sosyal medyayı ustalıkla kullanan bir grup banka soyguncusu, gerçekleştirdikleri planlı soygunları internet üzerinden canlı yayınlamaya başlar. Ancak giderek artan viral şöhretlerinin, onları deneyimli bir FBI ajanı ile yetenekli bir yazılım mühendisinin açık hedefi haline getirdiğinden habersizdirler. Bu beklenmedik ikilinin çemberi giderek daraltmasına rağmen, sınırları zorlamaktan vazgeçmeyen suç örgütü, hem kendi inançları hem de şimdiye kadarki en iddialı soygunları için her şeyi riske atacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: