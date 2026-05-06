    Sözleşme imzalandı: Endonezya, Bayraktar Kızılelma satın alıyor

    SAHA 2026 kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının Endonezya’ya satışına yönelik sözleşme imzalandı. Kızılelma, ilk ihracatını gerçekleştirdi.

    İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının satışına yönelik anlaşma Endonezya ile imzalandı. Böylelikle Bayraktar Kızılelma ilk ihracatını da gerçekleştirmiş oldu.

    Teslimatlar 2028'de

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk.
    Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum"     dedi.

    Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor. Sözleşme Haluk Bayraktar ile Endonezya firması Republikorp'un grup başkanı Norman Joesoef arasında imzalandı.

    Endonezya, 48 adet KAAN da almıştı

    Türkiye ve Endonezya arasında 2025 yılında imzalanan tarihi anlaşma ile 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı'nın Endonezya'ya satışı kesinleşmişti. 10 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan bu sözleşme, Türkiye'nin en büyük savunma ihracatlarından biri olarak kaydedilmiş, teslimatların ise 84 ay içinde tamamlanması planlanmıştı. Aynı zamanda Endonezya ile 2 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn sözleşmesi de imzalanmıştı.

    Bayraktar Kızılelma neler sunuyor?

    Öne çıkan özellikler:

    • Kendi AESA radarı, sensör füzyonu ve gelişmiş otonom uçuş mimarisi
    • İnsanlı savaş uçaklarıyla it dalaşına girebilecek hava-hava muharebe kabiliyeti
    • 1.500 kg’lık yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Gövde içerisindeki istasyonda mühimmatları saklayarak düşük radar görünürlüğü elde etme
    • Hava-hava ve hava-yer mühimmatlarını bağımsız olarak kullanabilme
    • Uçak gemilerinden (MUGEM) kalkış iniş yapabilme
    • Yüksek manevra, düşük maliyet, düşük operasyon yükü

    Bayraktar Kızılelma’nın ana amacı:

    • İnsanlı uçakların yerini kısmen alabilen, tek başına karar verebilme ve angaje olabilme yeteneğine sahip otonom savaş uçağı.
    • Türkiye’nin hava filosunda insanlı uçaklara olan bağımlılığı azaltmayı, filonun vuruş gücünü genişletmeyi ve caydırıcılığı maliyet etkin şekilde artırmayı hedefliyor.
