SpaceX, 1 milyon Nvidia GPU alıyor: 52 milyar dolar harcanacak!

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yapay zeka altyapısını büyütmek için şimdiye kadarki en büyük donanım yatırımlarından birine hazırlanıyor. Tayvan merkezli bir yayına göre şirket, Foxconn'a Nvidia GB300 yapay zeka sunucu rafları için toplam 52 milyar dolar değerinde yeni bir sipariş verdi.

Foxconn için önemli bir anlaşma

Sipariş kapsamında yaklaşık 13 bin GB300 rafı tedarik edilecek ve sevkiyatların 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayıp 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürmesi planlanıyor. Her bir GB300 sunucu rafının maliyeti yaklaşık 4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Toplam sipariş ise 936 bin Nvidia GPU'yu kapsıyor. Ancak bu siparişin tamamının Foxconn tarafından mı karşılanacağı, yoksa SpaceX'in üretimi farklı sistem entegratörleri arasında mı paylaştıracağı henüz netlik kazanmış değil.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Foxconn, yapay zeka sunucusu üretimindeki müşteri portföyüne SpaceX'i de eklemiş oldu. Şirket, 2026 sonuna kadar küresel yapay zeka sunucu pazarının yaklaşık yüzde 40'ını kontrol etmeyi hedefliyor.

SpaceX'in veri merkezi kapasitesi hızla büyüyor

SpaceX'in yapay zeka altyapısı son dönemde büyük ölçüde genişledi. Mayıs 2026 itibarıyla şirketin Colossus 1 veri merkezinde 220 binden fazla NVIDIA GPU bulunuyordu. Bu sistemler H100, H200 ve yaklaşık 30 bin adet GB200 yapay zeka hızlandırıcısından oluşuyordu.

Şirketin daha yeni nesil altyapısını temsil eden Colossus 2 veri merkezi ise bugün 550 binden fazla GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Bu merkezde ağırlıklı olarak GB200 ve GB300 hızlandırıcıları kullanılıyor.

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SpaceX, bilindiği üzere Musk’ın yapay zeka girişimi SpaceXAI’ın (eski adıyla xAI) sahibi konumunda. Ancak ilginç bir şekilde şirket, bu dev AI altyapısını tamamen kendisi için kullanmıyor. Şirket daha önce Google ile aylık 920 milyon dolar değerinde bir bulut hizmeti anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Google'a 110 bin NVIDIA GPU'ya eşdeğer işlem gücü, CPU, bellek ve ilgili altyapı bileşenleri sağlanmıştı.

Bunun yanında SpaceX, Anthropic ile de benzer kapsamda bir sözleşmeye sahip. Aylık 1,25 milyar dolar, yıllık ise 15 milyar dolar değerindeki bu anlaşma kapsamında Anthropic'e H100, H200, GB200 ve diğer modeller dahil toplam 220 bin NVIDIA GPU'ya erişim sunuluyor.

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SpaceX, 1 milyon Nvidia GPU alıyor: 52 milyar dolar harcanacak!

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