    SpaceX, 10.000’inci Starlink uydusunu fırlattı

    SpaceX, 10.000’inci Starlink uydusunu fırlatarak yılın 132. Falcon 9 görevini gerçekleştirdi. Şirketin yörüngedeki aktif uydu sayısı 8.600’ü geçerken 30.000 adet uydu hedefleniyor.

    SpaceX, 10.000’inci Starlink uydusunu fırlattı Tam Boyutta Gör

    SpaceX, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Falcon 9 fırlatışıyla iki önemli kilometre taşını birlikte kutladı. California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden TSİ 22:24'te gerçekleştirilen kalkışta, 28 Starlink internet uydusu uzaya gönderildi. Bu 28 uydudan biri, SpaceX’in tarihteki 10.000. Starlink uydusu olma özelliğini taşıyordu.

    Ek olarak bu fırlatma ayrıca yılın 132. Falcon 9 görevi olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın rekoru şimdiden egale etmiş oldu. 2025’in bitmesine henüz yaklaşık 2,5 ay varken, bu sayının yol sonuna kadar yeni bir rekor seviyesine erişmesi bekleniyor.

    SpaceX, Starlink projesi kapsamında ilk olarak 2018’in Şubat ayında Tintin A ve Tintin B adlı iki prototip uydusunu düşük Dünya yörüngesine göndermişti. Şirket bundan 15 ay sonra mega takım uydularının inşasına başladı. Şirket, Starlink hizmetini ilk kez Ekim 2020’de kamuya açık beta süreciyle sonmuş ve ticari dağıtımı ise bir sonraki yıl başlatmıştı.

    8.600 uydu aktif

    Bugün Starlink, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor ve SpaceX, daha fazla uyduyu yörüngeye göndererek ağı sürekli genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda bu hız özellikle dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda. 2024’te SpaceX 89 Starlink görevi gerçekleştirirken 2025 yılında bu sayı şimdiden aşılmış durumda.

    SpaceX, 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme iznine sahip ve nihai olarak 30 binden fazla uyduyu hedefliyor. Astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell’e göre, SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının çoğu halen aktif. 10.000 uydunun yaklaşık 8.600 adedi aktif olarak çalışıyor. Diğer uydular ise yörüngeden çıkarılarak atmosferde yanmaları sağlanıyor. Her bir Starlink uydusunun ortalama operasyon ömrü yaklaşık 5 yıl olarak belirtiliyor.

    Öte yandan, diğer fırlatmalarda olduğu gibi bu fırlatmada da Falcon 9’un ilk kademesi planlandığı gibi yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya’ya döndü ve Pasifik Okyanusu’ndaki SpaceX dron gemisi “Of Course I Still Love You” üzerine başarılı bir iniş yaptı. Roket, şimdiye kadar 11 kez fırlatılıp iniş yaptı. SpaceX ayrıca aynı gün içinde ikinci bir fırlatma daha yaparak 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi. O fırlatmada da 31 kez yeniden kullanılan roket görev aldı.

    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

