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    SpaceX'ten dev Starlink hamlesi: 100 bin Gen3 uydu için başvuruda bulundu

    SpaceX, Starlink uydu internet ağını büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu'na 100 bine kadar üçüncü nesil uydu göndermek için başvuruda bulundu.

    SpaceX, 100 bin Gen3 Starlink uydusu için FCC'ye başvurdu Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink internet ağını şimdiye kadarki en büyük genişleme planlarından biriyle büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) yaptığı yeni başvuruda, 100 bine kadar üçüncü nesil (Gen3 veya V3) Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmek için izin talebinde bulundu. Yeni başvuru, Starlink ağının kapasitesini katlayacak çok sayıda teknolojik yeniliği de gözler önüne seriyor.

    Gen3 uyduları çok daha büyük ve güçlü olacak

    SpaceX'in halihazırda kullandığı ikinci nesil (Gen2) Starlink uyduları; daha yüksek kapasite, daha düşük gecikme süresi ve doğrudan cep telefonlarına bağlantı (Direct-to-Cell) gibi önemli avantajlar sunuyor. Ancak Gen3 platformu bu yetenekleri çok daha ileri taşıyacak.

    Şirketin FCC belgelerine göre Gen3 uydularının öne çıkan özellikleri şunlar:

    • Her uydu yaklaşık 2.000 kilogram ağırlığında olacak. Bu değer Gen2 uydularındaki 575 kilogramlık ağırlığın yaklaşık 3,5 katına karşılık geliyor.

    • Çok alçak Dünya yörüngesinde (VLEO) yaklaşık 350 kilometre irtifada görev yapacak.

    • İndirme kapasitesi 10 kat artırılarak 1 Tbps seviyesine çıkarılacak.

    • Yükleme kapasitesi ise 22 kat artışla 160-200 Gbps seviyesine ulaşacak.

    • RF ve lazer tabanlı haberleşmenin birleşimiyle uydu başına yaklaşık 4 Tbps toplam veri taşıma kapasitesi sunulacak.

    • Daha büyük gövde yapısı, gelişmiş faz dizili antenler ve daha uzun güneş panelleri kullanılacak.

    • Yeni nesil modemler ve yerleşik bilgisayar sistemleriyle donatılacak.

    • Yörünge kontrolü için Argon Hall iticileri kullanılacak.

    • Gelişmiş elektronik hüzme yönlendirme (beam steering), optik uydu bağlantıları ve dinamik güç yönetimi sayesinde spektrum daha verimli kullanılacak.

    Sadece Starship ile fırlatılabilecek

    SpaceX, 100 bin Gen3 Starlink uydusu için FCC'ye başvurdu Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki Gen3 uyduları, mevcut Falcon 9 roketlerinin taşıma kapasitesini aştığı için yalnızca Starship ile uzaya gönderilebilecek. SpaceX, yeni uyduların test süreçlerine başladığını ve seri üretim hazırlıklarının sürdüğünü de belirtiyor. Şirket ayrıca Gen3 uydularının test aşamasına geçtiğini ve tam ölçekli üretim öncesinde denemelerin sürdüğünü de doğruladı.

    İki farklı yörüngede görev yapacak

    FCC başvurusuna göre yeni Starlink takımyıldızı 323-327,5 km ve 473-477,5 km nominal irtifalarda ve 26° ile 96,9° arasında değişen eğimlerle faaliyet gösterecek. Ku, Ka, V, E, W ve D bantları dahil olmak üzere çok sayıda frekans bandını kullanacak. Bu sayede daha yüksek veri hızları ve daha fazla ağ kapasitesi sağlanması amaçlanıyor.

    SpaceX'in planladığı büyük kapasite artışı, kullanıcı tarafında da donanım değişikliğini beraberinde getirebilir. Belgelerde, mevcut Starlink antenleri ve kullanıcı terminallerinin Gen3 ağının sunacağı gigabit seviyesindeki hızlardan tam anlamıyla yararlanabilmesi için yeni nesil donanımlara ihtiyaç duyabileceği ifade ediliyor.

    AI1 uyduları da yolda

    SpaceX, 100 bin Gen3 Starlink uydusu için FCC'ye başvurdu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan SpaceX kısa süre önce yapay zeka uygulamalarına özel geliştirilen AI1 uydu tasarımını da tanıtmıştı. Henüz üretime geçmeyen bu platformun, 150 kW'a kadar işlem gücü, sıvı soğutma sistemi, meteorit koruması, merkezi işlem modülü ve açılabilir güneş panelleriyle donatılması planlanıyor. AI1 uydularının Texas'taki Gigasat tesisinde üretileceği açıklanmıştı.

    Ayrıca SpaceX'in daha önce 1 milyon uyduya kadar fırlatma izni talep ettiği ayrı bir FCC başvurusu da bulunuyor. Ancak bu başvurunun, 100 bin adetlik Gen3 Starlink projesinden bağımsız olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/spacex-asks-the-fcc-for-permission-to-launch-100000-gen3-satellites-that-sport-advanced-phased-array-beamforming-and-electronic-beam-steering-capabilities/ https://x.com/SERobinsonJr/status/2074483363654627426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2074483363654627426%7Ctwgr%5Ee556f79f117120cbdc86368c7fd1dc8ae1a7644d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwccftech.com%2Fspacex-asks-the-fcc-for-permission-to-launch-100000-gen3-satellites-that-sport-advanced-phased-array-beamforming-and-electronic-beam-steering-capabilities%2F
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