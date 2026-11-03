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    SpaceX, ABD'de mobil operatör pazarına satın almayla girebilir

    SpaceX, Starlink Mobile hizmetini büyütmek ve ABD'nin büyük operatörleriyle rekabet etmek için Boost Mobile'ı satın almayı değerlendiriyor. Şirketin EchoStar ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

    SpaceX, ABD'de mobil operatör pazarına satın almayla girebilir Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink Mobile projesini büyütmek ve ABD'nin büyük mobil operatörleriyle rekabet edebilmek için Boost Mobile'ı satın almayı değerlendiriyor. Elon Musk'ın şirketinin, Boost Mobile'ın çatı şirketi EchoStar ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

    SpaceX'in bu hamlesinin arkasında, ABD'nin büyük mobil operatörleriyle doğrudan rekabet edebilmek için gerekli altyapıya ve müşteri tabanına daha hızlı ulaşma hedefi bulunuyor. Şirket, ekim ayının başında Starlink Mobile'ın kapsama alanını ve özellikle kapalı alanlardaki bağlantı performansını geliştirmek amacıyla 800 MHz frekans spektrumunu 8 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.

    Ancak frekans spektrumuna sahip olmak, ülke genelinde faaliyet gösteren bir mobil operatör haline gelmek için tek başına yeterli değil. SpaceX'in baz istasyonları, çekirdek şebeke altyapısı, müşteri hizmetleri ve perakende operasyonları gibi pek çok alanda da yatırım yapması gerekiyor.

    SpaceX, Boost Mobile üzerinden altyapı sorununu aşabilir

    SpaceX'in Boost Mobile'ı satın alması, altyapı sorunlarının önemli bir bölümünü aşmasını sağlayabilir. Çünkü Boost Mobile, halihazırda AT&T ve T-Mobile'ın mobil ağlarını kiralayarak hizmet veren bir sanal mobil şebeke operatörü (MVNO) olarak faaliyet gösteriyor.

    SpaceX'in önünde iki seçenek bulunuyor. Şirket, Boost Mobile'ı tamamen satın alabilir veya operatörün mevcut şebeke anlaşmalarından yararlanmasına imkan tanıyacak ayrı bir iş birliğine gidebilir.

    Olası bir satın alma, SpaceX'e yalnızca mevcut bir müşteri kitlesi kazandırmakla kalmayacak. Şirket aynı zamanda mobil operatör işletmek için gereken teknik sistemlere, müşteri destek altyapısına ve fiziksel satış noktalarına da erişim sağlayabilecek. Böylece SpaceX'in sıfırdan bir mobil operatör kurmak için harcayacağı zaman ve maliyet önemli ölçüde azalabilir.

    Bununla birlikte, anlaşmanın önünde bazı belirsizlikler bulunuyor. Özellikle AT&T ve T-Mobile'ın Boost Mobile ile mevcut şebeke anlaşmalarının SpaceX'in kontrolüne geçilmesi durumunda devam edip etmeyeceği bilinmiyor. T-Mobile'ın daha önce SpaceX'in ABD'de bağımsız bir mobil operatör haline gelme planlarına şüpheyle yaklaştığı düşünüldüğünde, bu konu önemli bir engel oluşturabilir.

    SpaceX kendi baz istasyonu altyapısını da kurmak istiyor

    Elon Musk'ın şirketi, mobil operatörlük hedefi için yalnızca satın alma ve iş birliği seçeneklerine odaklanmıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre SpaceX, ABD genelinde yaklaşık 80 bin baz istasyonuna erişim sağlamak amacıyla büyük bir şebeke altyapısı sağlayıcısıyla da görüşmeler yürütüyor.

    Bu girişim, şirketin uzun vadede diğer operatörlere bağımlılığını azaltarak kendi karasal mobil şebekesini oluşturmasına yardımcı olabilir. Starlink'in uydu altyapısıyla birleştirildiğinde ise SpaceX, hem geleneksel mobil ağları hem de uydu bağlantısını tek bir hizmet altında sunabilecek bir konuma gelebilir.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/technology/2026/11/02/inside-elon-musks-plan-upend-wireless-phone-industry/ https://www.androidauthority.com/spacex-echostar-boost-mobile-acquisition-3730712/
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