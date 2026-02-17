SpaceX, ABD’nin gizli dron sürüsü programına katılıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX ve yapay zeka iştiraki xAI, Pentagon’un gizli yürütülen ve yaklaşık 100 milyon dolar ödül havuzuna sahip yarışmasında yer alan şirketler arasında gösteriliyor. Söz konusu program, sesli komutlarla kontrol edilebilen ve otonom biçimde koordineli hareket edebilen dron sürüleri geliştirmeyi hedefliyor.

Ses kontrollü dron sürüsü vizyonu

Bu yıl başlatılan ve altı ay sürmesi planlanan yarışma, birden fazla insansız hava aracının aynı anda uyumlu şekilde hareket etmesini sağlayacak yazılımların geliştirilmesine odaklanıyor. Temel amaç, sözlü talimatların dijital komutlara dönüştürülerek sahadaki dronlara eş zamanlı aktarılması. Böylece özel pilotaj eğitimi olmayan personelin dahi karmaşık operasyonlarda dron sürülerini hızlı ve etkin biçimde yönetebilmesi hedefleniyor.

Yarışma, Pentagon’un Savunma İnovasyon Birimi tarafından organize ediliyor. İstenen sistem, insan sesini algılayarak bunu doğrudan birden fazla dronun görev parametrelerine çevirebilecek yazılımları kapsıyor. Programın detayları ise belirsizliğini koruyor.

Son yıllarda dünya genelindeki çatışmalarda düşük maliyetli dronların hızla yaygınlaştığı görülüyor. Bu araçlar gözetleme, saldırı ve kaçakçılık faaliyetlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

SpaceX’in yarışmaya katıldığı yönündeki bilgiler ise büyük teknoloji şirketlerinin ABD savunma kurumlarıyla yapay zeka alanındaki iş birliğini derinleştirdiği bir döneme denk geliyor. Daha önce OpenAI, Google, Anthropic ve xAI’ın, Pentagon programları kapsamında gelişmiş yapay zeka yeteneklerini ölçeklendirmek üzere her biri 200 milyon dolara kadar ulaşan sözleşmeler aldığı bildirilmişti.

Eğer katılım resmiyet kazanırsa, SpaceX’in savunma teknolojilerindeki rolü roket üretimi, uydu fırlatma ve iletişim sistemlerinin ötesine taşınmış olacak. SpaceX, halihazırda ABD için hem roket fırlatıyor hem de Starlink üzerinden bağlantı sağlıyor. Şimdi ise xAI sayesinde yapay zeka entegrasyonlu otonom unsurlar sunabilir.

