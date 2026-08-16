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    SpaceX'ten dev satın alma: Cursor'u 60 milyar dolara bünyesine kattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor’ı 60 milyar dolarlık anlaşmayla resmen bünyesine kattı.                             

    SpaceX, AI kodlama girişimi Cursor'ı 60 milyar dolara satın aldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli kodlama aracıyla adını duyuran Cursor, artık resmen SpaceX bünyesine katıldı. Şirketler satın alma anlaşmasını haziran ayında duyurmuştu. Ancak iki şirket arasındaki iş birliğinin nisan ayında, Cursor'ın yapay zeka modellerinin eğitilmesi amacıyla başladığı belirtiliyor.

    Satın alma kapsamında SpaceX'in güçlü yapay zeka altyapısı Cursor'ın kullanımına açılacak. Cursor, anlaşmanın ardından dünyanın en büyük GPU filosuna erişim sağlayacağını açıkladı. Bu altyapının, şirketin daha gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmesine ve bunları müşterilerine daha düşük maliyetlerle sunmasına yardımcı olması bekleniyor.

    SpaceX'in Cursor için 60 milyar dolar ödediği belirtiliyor. Anlaşma, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın da SpaceX ile birleşmesinin ardından yapay zeka alanındaki yatırımların daha geniş bir yapıya kavuştuğu bir dönemde gerçekleşti. Birleşme sonrası xAI, SpaceXAI adını aldı.

    Cursor ve SpaceXAI birlikte model geliştiriyor

    Yeni yapılanmanın ardından SpaceXAI ve Cursor, birlikte geliştirdikleri ilk model olan Grok 4.5'i duyurdu. Modelin özellikle kodlama, yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen görevler ve bilgi odaklı işlerde yüksek performans göstermesi hedeflendi. Şirketler ayrıca modelin önceki çözümlere kıyasla daha düşük maliyetle sonuç üretebildiğini belirtti.

    Bunun ardından Grok 4.6 piyasaya sürüldü. Yeni model, yalnızca kod üretimine değil, gerçek dünyadaki daha karmaşık görevlerin gerçekleştirilmesine odaklanıyor. Genel amaçlı yazılım geliştirme, web geliştirme ve bilgisayar destekli tasarım gibi alanlar modelin eğitiminde öne çıkan kullanım senaryoları arasında yer alıyor.

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