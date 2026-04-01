    SpaceX, Starlink 34343 uydusuyla bağlantıyı kaybetti: Parçalandığı tahmin ediliyor

    SpaceX, henüz nedeni açıklanmayan bir arıza yaşayan Starlink 34343 uydusuyla bağlantının kesildiğini duyurdu. Uydunun parçalandığından şüpheleniliyor. Peki bu olay bir risk teşkil ediyor mu?

    SpaceX, arıza sonrası Starlink uydusuyla bağlantıyı kaybetti Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 29 Mart’ta yörüngedeyken henüz nedeni açıklanmayan bir arıza yaşayan Starlink 34343 uydusuyla bağlantının kesildiğini duyurdu. Olayın gerçekleştiği sırada uydu, Dünya’nın yaklaşık 560 kilometre üzerinde bulunuyordu. Bu nispeten düşük bir irtifa olduğu için şirketin yaptığı değerlendirmelere göre oluşan parçalar Uluslararası Uzay İstasyonu ve yaklaşan Artemis II görevi açısından risk oluşturmuyor. Ayrıca 30 Mart’ta fırlatılan Transporter-16 görevini de etkilemeyeceği belirtiliyor.

    LeoLabs, parçalandığını tespit etti

    Şirket, yaptığı açıklamada takip edilebilen enkaz parçalarını izlemeyi sürdüreceğini de ifade etti. Bu da uydunun artık bütün halinde olmadığını gösteriyor. Alçak Dünya yörüngesindeki uyduları izleyen ABD merkezli LeoLabs ise 29 Mart’ta Starlink 34343 ile bağlantılı bir parçalanma olayı tespit ettiğini açıkladı.

    Daha önce SpaceX, jeomanyetik fırtınalar nedeniyle bazı Starlink uydularını kaybetmişti; ancak son iki olayın dış etkenlerden kaynaklanmadığı düşünülüyor. LeoLabs, bu tür anomalilerin büyük olasılıkla çarpışma gibi dış faktörlerden ziyade uydu içindeki enerjik bir sorundan kaynaklandığını değerlendiriyor.

    Şu an için Starlink ekibi olayın kesin nedenini belirlemeye çalışıyor. SpaceX, incelemeler tamamlandıktan sonra olayın tekrar gerçekleşmemesi için gereken adımların hızlı şekilde hayata geçirileceğini belirtiyor.

    halogen666 9 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

