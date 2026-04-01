SpaceX, Starlink 34343 uydusuyla bağlantıyı kaybetti: Parçalandığı tahmin ediliyor

LeoLabs, parçalandığını tespit etti

Şirket, yaptığı açıklamada takip edilebilen enkaz parçalarını izlemeyi sürdüreceğini de ifade etti. Bu da uydunun artık bütün halinde olmadığını gösteriyor. Alçak Dünya yörüngesindeki uyduları izleyen ABD merkezli LeoLabs ise 29 Mart’ta Starlink 34343 ile bağlantılı bir parçalanma olayı tespit ettiğini açıkladı.

Daha önce SpaceX, jeomanyetik fırtınalar nedeniyle bazı Starlink uydularını kaybetmişti; ancak son iki olayın dış etkenlerden kaynaklanmadığı düşünülüyor. LeoLabs, bu tür anomalilerin büyük olasılıkla çarpışma gibi dış faktörlerden ziyade uydu içindeki enerjik bir sorundan kaynaklandığını değerlendiriyor.

Şu an için Starlink ekibi olayın kesin nedenini belirlemeye çalışıyor. SpaceX, incelemeler tamamlandıktan sonra olayın tekrar gerçekleşmemesi için gereken adımların hızlı şekilde hayata geçirileceğini belirtiyor.