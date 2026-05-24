Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Ay için Starlink lazer ağı kuracak: Ay’da gigabit internet dönemi

    SpaceX, Starlink’in lazer tabanlı iletişim sistemini Ay görevleri için uyarlamayı değerlendiriyor. Dünya ile Ay arasında yüksek hızlı ve kesintisiz veri bağlantı hedefleniyor.

    SpaceX, Ay iletişimi için Starlink lazer ağı kuracak Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in Starlink ekibi, Ay çevresinde yüksek bant genişliğine sahip iletişim altyapısı kurmak amacıyla lazer tabanlı bağlantı sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirketin değerlendirdiği sistem, onlarca yıldır derin uzay iletişiminde kullanılan geleneksel radyo frekansı yöntemlerinin yerine optik lazer bağlantılarını kullanmayı hedefliyor.

    Böyle bir altyapının hayata geçirilmesi durumunda Dünya ile Ay arasındaki veri aktarım kapasitesinde büyük bir sıçrama yaşanabileceği belirtiliyor.

    Bugün yörüngede çalışan Starlink uydularında kullanılan teknoloji aslında yeni değil. SpaceX’in mevcut Starlink filosundaki her uydu, “space laser” olarak da bilinen üç adet uydu arası optik bağlantı sistemi taşıyor. Bu lazer bağlantıları tek bir hat üzerinden yaklaşık 100 Gbps veri aktarım kapasitesi sunabiliyor. Bazı senaryolarda ise aktarım hızının 200 Gbps seviyesine kadar ulaştığı ifade ediliyor.

    SpaceX, Ay iletişimi için Starlink lazer ağı kuracak Tam Boyutta Gör
    2024’ün başlarında doğrulanan verilere göre yörüngede aktif şekilde çalışan yaklaşık 9 bin lazer bağlantısı bulunuyor. Bu ağın günlük toplam veri aktarımı ise 42 petabaytı aşmış durumda. Ayrıca sistemin bağlantı sürekliliğinin yüzde 99’un üzerine çıktığı belirtiliyor. Starlink’in optik iletişim sistemi, uzun süredir telekomünikasyon sektöründe kullanılan ve olgunlaşmış bir teknoloji kabul edilen yaklaşık 1.550 nm yakın kızılötesi dalga boyunda çalışıyor.

    Ay ise farklı bir zorluk

    Her ne kadar lazerler Starlink için yeni olmasa da alçak yörüngede çalışan mevcut Starlink altyapısını Ay mesafesine taşımak son derece karmaşık mühendislik problemlerini beraberinde getiriyor. Dünya yörüngesindeki Starlink uyduları birbirlerinden birkaç yüz kilometre uzaklıkta çalışırken Ay ile Dünya arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 384 bin kilometre seviyesinde bulunuyor.

    Bu kadar uzun mesafede kararlı bir lazer bağlantısının korunması oldukça hassas yönlendirme sistemleri gerektiriyor. Ayrıca atmosfer kaynaklı bozucu etkilerin de hesaba katılması gerekiyor.

    Öte yandan Starlink, “Bu teknolojiyi Ay çevresine yerleştirmek, yüzlerce terabit kapasite ile bağlantı sağlayabilir. Bu, Ay yüzeyinin herhangi bir yerinde Gigabit bağlantısını etkinleştirebilir” ifadelerini kullanıyor.

    SpaceX şu ana kadar sistemin nasıl kurulacağına dair resmi bir mimari paylaşmadı. Şirket ayrıca herhangi bir takvim veya görev planı da açıklamış değil. Konuya ilişkin paylaşımlar, projenin halen araştırma ve değerlendirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    SpaceX’in Ay iletişim ağına yönelik ilgisi, şirketin uzun vadeli Ay planlarıyla doğrudan bağlantılı görülüyor. NASA’nın Artemis programı kapsamında geliştirilen insanlı Ay görevlerinde SpaceX’in Starship aracı “Human Landing System” olarak görev yapacak. Ay yüzeyinde sürdürülebilir operasyonlar yürütülebilmesi için ise yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim altyapısı kritik önem taşıyor.

    Eğer Starlink’in lazer tabanlı ağ yapısı Dünya-Ay sistemi içerisinde çalışabilecek şekilde uyarlanabilirse, NASA ve gelecekte Ay’da faaliyet gösterecek ticari şirketler için NASA’nın mevcut Deep Space Netwrok’ten çok daha yüksek kapasiteli bir veri aktarım altyapısı oluşabilir. Özellikle yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı, gerçek zamanlı sistem kontrolü ve büyük bilimsel veri paketlerinin iletimi açısından bu tür bir ağın önemli avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 6 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pillars of eternity türkçe yama arabanın sol on tarafından gelen ses batman arkham knight türkçe yama ziraat bankası eski dolar alıyor mu hyundai accent blue 1.6 crdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum