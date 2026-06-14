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    SpaceX borsada tarih yazdı: Wall Street'te taşları yerinden oynattı

    SpaceX, borsadaki ilk işlem gününde %19 yükselerek 2,1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Dev halka arz, güç dengelerini sarsarken teknoloji devlerine ilişkin ezberleri de bozdu.

    SpaceX borsada tarih yazdı: Wall Street'i sarstı Tam Boyutta Gör
    Nasdaq'taki ilk işlem gününde yüzde 19 yükselen SpaceX, 2,1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak ABD'nin en değerli şirketleri arasına girdi. Şirketin borsaya adım atması, teknoloji hisselerinde yeni bir güç dengesi tartışmasını başlatırken yatırım fonlarının portföylerini yeniden şekillendirebileceği yorumları yapılıyor.

    SpaceX'in Nasdaq'taki ilk işlem günü Wall Street'in gelecekteki yapısı açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler, 150 dolarlık açılış fiyatının ardından günü 160,95 dolardan tamamladı. Bu yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 2,1 trilyon doların üzerine çıktı. Bu değerleme, SpaceX'i ABD'nin en değerli altıncı şirketi konumuna taşıdı. Önünde ise şirketin önünde ise yaklaşık 2,56 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Amazon bulunuyor.

    İlk günde 84 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu

    SpaceX hisselerine yönelik ilgi işlem hacmine de yansıdı. İlk işlem gününde 510 milyondan fazla hisse el değiştirdi. Toplam işlem hacmi yaklaşık 84 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tahminlere göre yaklaşık 4 bin mevcut veya eski SpaceX çalışanı sahip oldukları hisseler sayesinde milyonere dönüştü.

    SpaceX borsada tarih yazdı: Wall Street'i sarstı Tam Boyutta Gör
    Şirket, yatırımcıların gözünde uzay taşımacılığı, uydu internet hizmetleri ve gelişmiş teknoloji alanlarının kesişim noktasında yer alıyor. Buna karşın SpaceX'in henüz kârlı bir şirket olmaması dikkat çekiyor. Reuters'ın aktardığı verilere göre şirketin yıllık geliri 18,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

    Bu rakam esas alındığında SpaceX'in fiyat/satış oranı yaklaşık 112 olarak hesaplanıyor. Bu oran, benzer büyüklükteki teknoloji şirketlerinin önemli ölçüde üzerinde yer alıyor. Uzmanlara göre birçok yatırımcı SpaceX'i, Sanayi Devrimi dönemindeki demiryolu yatırımlarına benzer bir fırsat olarak görüyor.

    Bununla birlikte uzmanlar, yüksek değerleme ve halka açık hisselerin sınırlı olması nedeniyle önümüzdeki dönemde hisselerde sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında da bulunuyor.

    "Muhteşem Yedili" tanımı sorgulanıyor

    SpaceX borsada tarih yazdı: Wall Street'i sarstı Tam Boyutta Gör

    SpaceX'in 2 trilyon doların üzerindeki değerlemesinin bir diğer etkisi de Wall Street'te uzun süredir kullanılan "Magnificent Seven" yani "Muhteşem Yedili" kavramı üzerinde oldu.

    Bank of America stratejisti Michael Hartnett tarafından ortaya atılan bu tanım Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla ve Microsoft gibi piyasanın lokomotifi olarak görülen teknoloji şirketlerini kapsıyordu.

    Ancak SpaceX'in kısa sürede Tesla ve Meta gibi şirketleri geride bırakması, mevcut sınıflandırmanın ne kadar geçerli olduğu sorusunu gündeme taşıyor.

    Bu tartışmalar sürerken Wall Street'te yeni isim önerileri de ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya platformu X'te öne çıkan kavramlardan biri "MANGOS" oldu. Bu kısaltma Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet, OpenAI ve SpaceX'in baş harflerinden oluşuyor. Bazı yorumcular ise "A" harfinin Apple'ı temsil etmesi gerektiğini savunuyor. Bir başka öneri ise mevcut teknoloji devlerine SpaceX, OpenAI ve Anthropic'in eklenmesiyle oluşacak yeni grubun "Magna Atoms" olarak adlandırılması.

    28,5 trilyon dolarlık pazar fırsatı

    SpaceX, yatırımcı sunumlarında faaliyet gösterdiği alanların toplam büyüklüğünü 28,5 trilyon dolar olarak hesaplıyor ve bunu insanlık tarihindeki en büyük pazar fırsatı olarak tanımlıyor.

    Şirket ayrıca, son üç yıl içinde dünya yörüngesine taşınan toplam yük kütlesinin beşte dördünden fazlasının kendi operasyonları tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. Starlink uydu internet hizmetlerinden elde edilen gelirler de yatırımcıların dikkatle takip ettiği büyüme alanları arasında yer alıyor.

    Ancak tüm analistler aynı ölçüde iyimser değil. Morningstar, bu ay yayımladığı değerlendirmede SpaceX'in yaklaşık 780 milyar dolar seviyesinde daha makul bir değere sahip olduğunu savundu. CFRA ise şirket için analist kapsamını "sat" tavsiyesiyle başlattı.

    Öte yandan 75 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüyle tarihin en büyük halka arzına imza atan SpaceX'in piyasa değeri, aracı kurumların ek hisse satış haklarını kullanması halinde daha da yükselebilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/legal/transactional/mag-7-mangos-spacex-forces-name-rethink-wall-streets-tech-stock-moniker-2026-06-13/ https://www.reuters.com/legal/transactional/after-record-ipo-musks-spacex-faces-next-test-market-debut-2026-06-12/
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