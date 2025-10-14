Giriş
    SpaceX, dev Starship roketinin 11. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

    SpaceX, 123 metrelik Starship roketinin 11. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Super Heavy ve Ship planlandığı gibi iniş yaptı. Bu, Starship V2 sürümünün son uçuşu oldu.

    SpaceX, dev Starship roketinde bir kez daha başarıya ulaştı Tam Boyutta Gör

    SpaceX, bugüne kadar inşa edilmiş en büyük ve güçlü roket olan Starship’in 11. test uçuşunu başarıyla tamamladı. SpaceX'in Starbase tesisinden fırlatılan Starship, onuncu uçuştaki aynı görevleri yerine getirerek arka arkaya iki kez tüm hedeflere ulaşmayı başardı.

    Bu test aynı zamanda Starship programının Version 2 modeli ile yapılan son fırlatma olma özelliği taşıyor. Roketin bu versiyonu tamamen istiflendiğinde 123 metre uzunluğa ulaşıyor ancak gelecekteki Version 3 yaklaşık 124,4 metre olacak. Musk’ın Mayıs 2025’te tanıttığı “Future Starship” olarak adlandırılan ve muhtemelen Version 4 olacak model ise 142 metre yüksekliğe ulaşacak. Version 4, toplamda 42 Raptor motoruna sahip olacak ve üst aşamada 9 motor çalışacak. Bu yeni versiyonun 2027’de uçması planlanıyor.

    11. testte de başarıya ulaşıldı

    SpaceX mühendisleri, test uçuşunda yeni bir iniş stratejisi denedi. Super Heavy güçlendiricisi iniş için önce 13 motor çalıştırdı ardından yönlendirme ve yol düzeltme aşamasında 5 motor ile devam edildi. Bu yöntem, gelecekteki V3 Super Heavy için planlanan motor yapılandırmasını simüle ediyor ve motor arızalarına karşı ek güvenlik sağlıyor.

    Öte yandan Super Heavy güçlendiricisi kalkıştan 2,5 dakika sonra Starship’ten ayrıldı ve kalkıştan yaklaşık 6,5 dakika sonra Meksika Körfezi’ne, yani denize kusursuz bir dalış gerçekleştirdi. Aynı güçlendirici daha önce 8. görevde de uçmuştu. Bu uçuşta ise 33 Raptor motorunun yalnızca 9’u değiştirildi. Dolayısıyla SpaceX, tüm eleştirilere rağmen dev roketinin test sürecinde bile yeniden kullanılabilirlik alanında önemli adımlar atıyor diyebiliriz.

    Üst aşama Ship ise uçuş sırasında sekiz adet sahte Starlink uydusunu uzaya bıraktı ve Raptor motorunu uzayda yeniden ateşleyerek gelecekteki Ay ve Mars görevleri için kritik bir yeteneği test etti. SpaceX, üst aşamanın bazı ısı kalkan karolarını çıkararak savunmasız bölgeleri test ettiğini ve iniş öncesi bazı agresif manevralar ile algoritmalarını test ettiğini açıkladı.

    Ship veya Starship anılan bu kademe, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra Hint Okyanusu’na iniş yaptı. Bu iniş, önceden yerleştirilmiş bir şamandıra kamerasıyla görüntülendi. Bu uçuşla birlikte Starship V2 dönemi sona ererken, daha büyük ve gelişmiş versiyonların yolu açılmış oldu.

    Ay ve Mars için

    SpaceX, şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şirketi 2002 yılında öncelikle insanlığın Kızıl Gezegen'e yerleşmesine yardımcı olmak için kurduğunu söylemişti. Öte yandan Ay da bu hedeflerin arasında bulunuyor.

    NASA, Apollo döneminden bu yana ilk kez Ay'a ayak basmayı amaçlayan Artemis programı için ilk insanlı iniş aracı olarak bu aracı kullanacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Starship, 2027'de fırlatılması planlanan Artemis 3 misyonunda ilk kez astronotları Ay'ın güney kutbuna indirecek.

    Uçuş görevinin tam halini aşağıdan izleyebilirsin.

    [twitter=https://x.com/SpaceX/status/1972798064403357887

