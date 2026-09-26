SpaceX, Falcon 9 roketinin fişini 2028’de çekecek

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SpaceX, uzay taşımacılığının en önemli araçlarından biri olan Falcon 9'un geleceğine ilişkin dikkat çekici bir adım attı. Şirketin 2028 sonrasına yönelik Falcon 9 fırlatma rezervasyonlarını durdurduğu bildiriliyor. Bu gelişme, SpaceX'in müşterilerini daha büyük taşıma kapasitesine sahip Starship roketine yönlendirmeyi planladığına işaret ediyor.

Bir dönemin sonu

Falcon 9, halen ticari uzay taşımacılığında halen önemli bir konumda bulunuyor. Roket, 2025 yılında 165 fırlatma gerçekleştirerek tüm yüklerini yörüngeye başarıyla ulaştırdı. 2026’da ise şimdiye kadar 100’den fazla fırlatma gerçekleştirildi.

Yeniden kullanılabilir güçlendiriciler ve sık fırlatma kapasitesi sayesinde maliyetleri düşüren Falcon 9, özellikle küçük uydu şirketlerinin ortak fırlatma görevlerine erişimini kolaylaştırdı. Roketin emekliye ayrılması, alternatif sağlayıcıların henüz aynı fırlatma temposuna ulaşamadığı bir dönemde sektörde kapasite sorunlarına yol açabilir.

Elon Musk, mühendislik ve üretim kaynaklarının Starship'e aktarılması için yeni roketin haftada birkaç kez güvenilir şekilde uçması gerektiğini belirtiyor. Uzun vadeli hedef ise günde birkaç Starship fırlatması gerçekleştirmek.

Starship henüz yörüngeye ulaşamadı

Tam Boyutta Gör Falcon 9'un yerini alması planlanan Starship, çok daha büyük yükler taşıyacak ve Ay görevlerinde kullanılacak. Ancak roket henüz yörüngeye ulaşamadı. Yeni prototipin ilk yörünge uçuşu denemesinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor.

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Falcon 9'un NASA için gerçekleştirdiği kargo ve astronot taşımacılığı da ayrı bir sorun oluşturuyor. Starship'in üst aşaması, boyutları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaşamıyor. İstasyonun faaliyetlerinin 2032'ye uzatılması halinde NASA, Rusya'nın Soyuz araçlarına veya teknik sorunları henüz giderilemeyen Boeing Starliner'a daha fazla ihtiyaç duyabilir.

SpaceX'in takviminde 2028'in öne çıkmasının nedenlerinden biri NASA'nın Artemis programı. Plana göre astronotlar Orion ve SLS ile fırlatılacak. Starship ise yörüngede 15 ayrı fırlatmayla yakıt ikmali yapıldıktan sonra Ay yörüngesine ulaşacak ve iki astronotu Ay yüzeyine indirecek.

Ay'a inişin 2028'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. NASA'nın Ay iniş aracı ihalesini yeniden açması ve Blue Origin'in de adaylar arasında yer alması, programdaki belirsizlikleri artırıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde SpaceX, Falcon 9 uçuşlarını uzatma seçeneğini koruyor. Ancak rezervasyonların durdurulması, şirketin Starship'i 2028'e kadar operasyonel hale getirmeye odaklandığını gösteriyor.

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