SpaceX, Florida’daki Falcon 9 fırlatmalarını iki kat artıracak

Tam Boyutta Gör SpaceX, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden gerçekleştirdiği Falcon 9 fırlatmalarını önemli ölçüde artırmak için onay aldı. ABD düzenleyicileri, şirketin yıllık fırlatma sayısını 50’den 120’ye çıkarabilmesi için kritik çevresel incelemeyi tamamladı.

Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) çevresel değerlendirmesi ayrıca yıllık 34 roket kademesi inişini karşılayabilecek yeni bir iniş alanını da onayladı. Bilindiği üzere Falcon 9 roketi, Starship’in aksine tamamıyla yeniden kullanılabilir değil; sadece roketin alt kademesi yüzeye geri dönüyor.

Çevresel önlemler alınacak

FAA, çevresel inlemeyi tamamlamış ve fırlatma artışı için onay vermiş olsa da SpaceX’in yeni kuracağı tesislerinden önce ek çevresel izinlerin alınması gerekecek. Bu izin süreçlerinde bölgede canlı yaşamının korunması için adımlar atılması gerekiyor.

FAA onayı, SpaceX’in fırlatma lisansını resmi olarak yükseltmesi için yalnızca ilk adım niteliğinde. Aynı zamanda, fırlatma platformunun Space Force’a ait olması nedeniyle Hava Kuvvetleri Bakanlığı’nın da değişiklikleri onaylaması gerekiyor. Yine de bu onay, SpaceX’in Falcon 9 fırlatma sıklığını her yıl artırma eğilimini devam ettirmesinin önünü açıyor. Fırlatma sayısı 2022’de yılda 60’tan, 2024’te 132’ye yükselmişti. Dünyanın en çok fırlatılan roketi olmasına rağmen SpaceX’in takvimi hâlâ yoğun.

Diğer tesislerde de fırlatma sayısı artırılacak

Şirket, ticari müşteriler, Savunma Bakanlığı ve Starlink internet uyduları için fırlatmalar yapıyor. Artan fırlatma kapasitesi, bu yoğunluğu hafifletmeye yardımcı olacak. Ayrıca, yeni iniş alanı sayesinde roketlerin açık denizdeki dron gemilerine iniş ihtiyacı azalacak ve bakım süreleri kısalacak.

SpaceX’in bu adımı, şirketin çoklu tesislerde fırlatma kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası. Zira Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden de yılda 100 Falcon fırlatması planlanıyor. Öte yandan düzenleyiciler, Ay ve Mars görevleri için tasarlanan daha büyük Starship roketlerinin Teksas ve Florida’dan fırlatma sayısının artırılması teklifini de inceliyor.

