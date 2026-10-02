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    SpaceX, Google’ın yapay zeka çiplerini uzaya taşıdı

    SpaceX, Google’ın yapay zeka çiplerini taşıyan uyduları yörüngeye gönderdi. Fırlatma, Google’ın uzayda güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka veri merkezleri geliştirme projesinin ilk testi oldu.

    SpaceX, Google’ın yapay zeka çiplerini uzaya taşıdı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Google’ın yapay zeka işlemcilerini taşıyan uyduları yörüngeye taşıdı. Perşembe günü gerçekleştirilen Transporter-18 görevi kapsamında Planet Labs uydularını taşıyan Falcon 9 roketi, Alphabet’in uzay tabanlı yapay zeka altyapısı hedefinin ilk yörünge testini gerçekleştirmesine imkan sağladı.

    Görev kapsamında Planet Labs tarafından geliştirilen ve güneş enerjisiyle çalışan prototip uydu, Google’ın Tensor Processing Unit (TPU) adı verilen yapay zeka işlemcileriyle donatıldı. Böylece Google, TPU'ların alçak Dünya yörüngesindeki gerçek koşullarda nasıl çalışacağını ilk kez doğrudan test etmeye başladı.

    Google uzayda yapay zeka altyapısını test ediyor

    SpaceX, Google’ın yapay zeka çiplerini uzaya taşıdı Tam Boyutta Gör
    Transporter-18 görevi, Alphabet’in Kasım 2025’te duyurduğu Project Suncatcher projesi için ilk yörünge testi olma özelliğini taşıyor. Projenin temel amacı, güneş enerjisiyle çalışan ve uzayda sürekli görev yapabilecek güvenilir yapay zeka bilgi işlem altyapısı geliştirmek.

    Project Suncatcher’ın kıdemli direktörü Travis Beals, fırlatmanın ardından uyduyla iletişim kurulduğunu ve sistemin beklendiği şekilde çalıştığını açıkladı. Beals, bu aşamanın uzun vadeli araştırma programının ilk adımı olduğunu ve uzayın gelecekte ölçeklenebilir makine öğrenimi altyapısına ev sahipliği yapıp yapamayacağının araştırıldığını belirtti.

    Alphabet’e göre uygun koşullarda uzaydaki sistemlerin Dünya'daki güneş panellerine göre sekiz kata kadar daha fazla güneş enerjisi üretebileceğini ifade ediyor. Uzun vadede ise birden fazla uydu filosunun birbirine bağlanarak daha büyük yapay zeka iş yüklerinin yörüngede çalıştırılması hedefleniyor.

    SpaceX de uzayda veri merkezi kurmak istiyor

    Uzay tabanlı veri merkezleri fikri ise sadece Google’a özel değil. Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX de kendi yörünge veri merkezlerini geliştirmeyi planlıyor. Şirketin Washington eyaletindeki Redmond tesislerinde geliştireceği uydu sürülerinin grafik işlemcileri ve güneş panelleriyle donatılması hedefleniyor.

    SpaceX, bu sistemlerde kullanılacak güneş panellerinin Tesla ile birlikte üretilmesini planlıyor. Musk daha önce uzay tabanlı veri merkezlerinin yapay zeka eğitimi için en düşük maliyetli yöntem haline geleceğini ve bunun iki yıl veya en geç üç yıl içinde gerçekleşebileceğini söylemişti. SpaceX Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell ise eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte şirketin 2027'de uzayda süper bilgi işlem altyapısı kurmaya başlayacağını açıklamıştı. SpaceX haricinde Starcloud da geçtiğimiz yıl uzaya Nvidia H100 GPU'sunu göndermişti.

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