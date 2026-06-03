Benzeri görülmedi: SpaceX, halka arzda 75 milyar dolar toplamayı hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uzay ve uydu iletişim şirketi SpaceX, halka arz sürecinde alışılmış yöntemlerin dışına çıkan bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre şirket, yatırımcı sunumları başlamadan önce hisse başına fiyatı 135 dolar olarak sabitlemeyi planlıyor. Bu seviyeden gerçekleşmesi halinde SpaceX’in halka arzı yaklaşık 75 milyar dolarlık rekor kaynak yaratacak.

Şirketin yaklaşık 555,6 milyon hisseyi yatırımcılara sunması bekleniyor. Bu plan doğrultusunda SpaceX’in toplam piyasa değerinin 1,75 trilyon dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Böyle bir değerleme, şirketi dünyanın en değerli özel teknoloji girişimlerinden biri olmaktan çıkarıp küresel ölçekte en büyük halka açık şirketler arasına taşıyabilir.

Alışılmışın dışında bir yaklaşım

Normal şartlarda halka arz hazırlığındaki şirketler yatırımcılardan gelecek talebe göre şekillenebilecek bir fiyat aralığı belirliyor. Talebin güçlü olması durumunda nihai fiyat bu aralığın üst sınırına veya daha üzerine taşınabiliyor. Ancak SpaceX’in planı bu alışılmış yöntemi tersine çeviriyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin yatırımcılarla gerçekleştireceği tanıtım turu öncesinde fiyatı doğrudan sabitlemesi oldukça sıra dışı bir adım olarak değerlendiriliyor. Hukuki açıdan böyle bir yöntemi engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmasa da uzmanlar bunun yatırımcılara yönelik açık bir “kabul et ya da etme” yaklaşımı olduğunu belirtiyor.

Olmayan şeyler değerlemenin temelinde

SpaceX’in iddialı değerlemesinin arkasında mevcut faaliyetlerinin yanı sıra geleceğe yönelik büyük projeleri de bulunuyor. Şirket, yatırımcılara sunduğu büyüme hikayesinde Mars görevlerinden uzaydaki yapay zeka veri merkezlerine kadar henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş teknolojileri öne çıkarıyor.

SpaceX, gelecekte önemli gelir yaratması beklenen projeler arasında güneş enerjisiyle çalışan uzay tabanlı veri merkezleri üzerinde de çalışıyor. Şirket bu alanın potansiyel büyüklüğünü 28,5 trilyon dolarlık bir pazar olarak tanımlıyor.

SpaceX’in halka arzında dikkat çeken bir diğer unsur ise bireysel yatırımcıların rolü olacak. Şirketin, toplam hisselerin yüzde 30’una kadar olan bölümünü bireysel yatırımcılara ayırmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu oran, büyük ölçekli halka arzlar için oldukça yüksek kabul ediliyor.

Halka arz geliri doğrudan şirkete aktarılacak

Tam Boyutta Gör Kaynaklara göre halka arzın tamamı yeni hisse ihracı şeklinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle mevcut SpaceX ortakları halka arz sırasında hisselerini satamayacak ve elde edilen tüm gelir doğrudan şirkete aktarılacak.

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Toplanacak sermayenin önemli bir bölümünün yapay zeka altyapılarının genişletilmesi, yüksek performanslı hesaplama kapasitesinin artırılması ve Starlink uydu ağının büyütülmesi için kullanılması planlanıyor. Ayrıca Elon Musk’ın halka arz sonrasında sahip olduğu SpaceX hisselerini 366 gün boyunca satamayacağı belirtiliyor. Bu uygulama yatırımcılara Musk’ın şirkete uzun vadeli bağlılığını göstermeyi amaçlıyor.

Finansal değerler soru işaretleri yaratıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, bu yılın başlarında Musk’ın yapay zeka girişimi xAI ile birleşmişti. Söz konusu işlemde SpaceX’in değeri 1 trilyon dolar, Grok sohbet botunun geliştiricisi xAI’ın değeri ise 250 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

SpaceX’in yüksek değerlemesi bazı yatırımcılar tarafından tartışmalı bulunuyor. Morningstar tarafından yayımlanan bir araştırma notunda şirketin değerinin yaklaşık 780 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı SpaceX’in hedeflediği seviyenin oldukça altında kalıyor.

Şirketin mali performansı da dikkat çekiyor. 2025 yılında SpaceX’in gelirleri artmasına rağmen kârlılık tarafında önemli bir bozulma yaşandı. 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde gelirler 4,07 milyar dolardan 4,69 milyar dolara yükselirken hisse başına zarar 18 sentten 1,27 dolara çıktı.

Yıllık bazda ise şirket, 2024’teki 791 milyon dolarlık kârdan, 2025 yılında 4,94 milyar dolarlık net zarara geçti. Bu nedenle SpaceX için geleneksel fiyat/kazanç oranı hesaplaması yapılamıyor.

Öte yandan Piyasa uzmanları SpaceX’in halka arzının teknoloji sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. Şirketin ardından OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devlerinin de borsaya açılması bekleniyor. Üç şirketin toplamda kamu piyasalarına yaklaşık 4 trilyon dolarlık yeni piyasa değeri ekleyebileceği öngörülüyor.

SpaceX’in Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arzın mevcut takvime göre 12 Haziran’da gerçekleşmesi beklenirken, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup ve J.P. Morgan işlemin lider aracı kurumları olarak görev yapıyor.

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