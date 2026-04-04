    SpaceX halka arzından en kârlı Grok çıkacak

    Tarihin en önemli halka arz hamlesi olması beklenen SpaceX arzı için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Elon Musk'ın katılımcı olacak banka ve danışman firmalara önemli bir seçenek sunduğu ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynakların aktarmasıyla ortaya çıkan SpaceX halka arzı için bankalar ve danışman firmalar arasında da büyük bir yarış var. Elon Musk bu büyük rekabeti Grok yapay zekâsı için önemli bir gelir kapısı haline getirmeyi planlıyor.

    SpaceX ve Grok kazanacak

    SpaceX firmasına 50 milyar doların üzerinde fon sağlayacak olan halka arzın ayrıca firmayı 1 trilyon doların üzerinde bir değerlemeye çıkarması da bekleniyor. Haliyle danışman firma ve aracı bankaların da 500 milyon dolara yakın bir gelir elde etmesi söz konusu. Elbette 1 şartla.

    Kaynaklar Elon Musk'ın banka ve firmalar için Grok yapay zekâsını şirket geneline entegre etmesi şartını koştuğunu belirtiyor. Grok entegrasyonu halka arza katılmak için kesin bir şart değil ancak bunu gerçekleştiren şirketler süreçte daha avantajlı seçeneklere erişebilecekler. Şimdiden bir kaç şirketin on milyonlarca dolar maliyeti olaacak bu şartı kabul ettiği ve bilgi sistemlerine entegrasyonlara başladığı belirtiliyor.

    SpaceX halka arzında Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley bankaları ile Gibson Dunn ve Davis Polk aracı firmalarının görev alacağı tahmin ediliyor. Sadece bu isimlerin bile Grok entegrasyonunu gerçekleştirmesi XAi girişimi için de devasa bir kaynak anlamına geliyor.

