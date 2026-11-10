SpaceX için en kritik an: Starship’in tüm kademelerini yakalamayı deneyecek

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Oynat SpaceX, devasa Starship roketinin heyecan verici 15'inci test uçuşuna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek görevde şirket, ilk kez hem Super Heavy güçlendiricisini hem de uzay aracının üst kademesini fırlatma kulesindeki kollarla yakalamayı deneyecek. Uzayda 22 saatten fazla kalıp uyduları yörüngeye bırakacak olan roket, ardından Teksas'taki tesise geri dönmeye çalışacak. Deneme başarılı olursa, fırlatma sisteminin tüm parçaları ilk kez eksiksiz şekilde kurtarılmış olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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SpaceX, Starship roketinin 15'inci test uçuşunu 13 Kasım Cuma günü gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu test kapsamında ilk kez hem Super Heavy güçlendiricisini hem de Starship üst kademesini fırlatma kulesinin mekanik kollarıyla yakalamayı deneyecek.

Starship Flight 15 için geri sayım başladı

SpaceX, Starship programının 15'inci test uçuşu için hazırlıklarını sürdürüyor. 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan Flight 15 görevi, roketin iki aşamasının da fırlatma sahasına geri getirilerek yakalanmasını hedefliyor. Başarılı olması halinde bu deneme, yörüngeye ulaşabilen bir fırlatma sisteminin tüm aşamalarıyla birlikte kurtarıldığı ilk görev olacak. SpaceX’in diğer roketlerinin üst kademeleri yeniden kullanılabilirlik sunmuyordu.

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Starship sistemi, iki ana bölümden oluşuyor. İlk aşamada yer alan Super Heavy, roketin devasa güçlendirici kademesini, Starship ise üst kademe uzay aracını temsil ediyor. Her iki bölüm de yeniden kullanılabilecek ve mümkün olduğunca kısa sürede tekrar uçuşa hazırlanabilecek şekilde tasarlandı.

SpaceX'in yakalama sistemi, her iki kademenin de Teksas'taki Starbase tesisine dönmesini ve fırlatma kulesinde bulunan özel mekanik kollar tarafından havada tutulmasını gerektiriyor. Şirketin chopstick olarak adlandırdığı bu kollar, daha önce üç farklı Starship uçuşunda Super Heavy güçlendiricisini başarıyla yakaladı. Ancak üst kademe Starship için bu yöntem ilk kez denenecek.

Starship ilk kez fırlatma kulesine dönebilir

Üst kademe Starship'in yakalanması, Super Heavy'ye kıyasla çok daha zor bir süreç. Bunun temel nedeni, uzay aracının daha yüksek irtifaya ulaşması ve çok daha uzun bir mesafe katetmesi. Bu nedenle atmosfere yeniden giriş ve fırlatma sahasına dönüş aşamaları daha karmaşık ve yüksek enerjili bir manevra gerektiriyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Flight 15 görevinde iki aşamanın da yakalanmasının denenebileceğini daha önce açıklamıştı. Şirketin yayımladığı görev planı ise bu deneme için tarih ve uçuş profiline ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Starship Flight 15'in, Türkiye saatiyle 14 Kasım Cumartesi 01.45'te başlaması planlanıyor. Teksas'taki Starbase tesisinden yapılacak fırlatma için 75 dakikalık bir pencere bulunuyor. Super Heavy güçlendiricisinin, her şey planlandığı gibi giderse kalkıştan yaklaşık 6,5 dakika sonra fırlatma kulesine dönerek yakalanması hedefleniyor.

Starship 22 saatten fazla uçacak

Super Heavy'nin dönüşünün ardından üst kademe Starship'in yolculuğu devam edecek. Araç, Flight 14 görevinde ilk kez ulaştığı yörünge uçuşunu bu görevde de gerçekleştirecek. Ayrıca önceki uçuşta olduğu gibi SpaceX'in yeni nesil 26 Starlink V3 uydusunu yörüngeye bırakacak.

Elon Musk'ın daha önce paylaştığı hedeflere göre bu uydular, uzun vadede yaklaşık 100 bin uzay aracından oluşması planlanan yeni Starlink mega takımyıldızının ilk parçalarını oluşturuyor.

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Ancak Flight 15'i önceki görevden ayıran en önemli nokta, Starship'in uzayda geçireceği süre olacak. Flight 14, kalkıştan yaklaşık üç saat sonra Kuzey Pasifik Okyanusu'na inişle sona ermişti. Yeni görevde ise uzay aracının yaklaşık 275 kilometre irtifada yörüngeye yerleşmesi ve 22 saatten uzun süre boyunca Dünya çevresinde yaklaşık 14 tur atması planlanıyor. Eğer sorunlar çıkması halinde yakalama girişimi iptal edilebilecek.

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