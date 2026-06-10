SpaceX ilk yapay zeka veri merkezi uydusu AI1’i tanıttı

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Texas'ın Bastrop kentindeki Starlink terminal fabrikasında çekilen ve yaklaşık 30 dakika süren yeni bir Elon Musk röportajı yayımladı. Röportajda şirketin gelecek planları, Starship programı, yörüngede yapay zeka altyapısı, güneş enerjisi üretimi ve yeni üretim tesisleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Açıklamalar, SpaceX’in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen halka arz süreci öncesinde şirketin uzun vadeli büyüme stratejisine de ışık tuttu.

AI1 uydusu tanıtıldı

Şirket, AI1 adı verilen ilk nesil yapay zeka uydusunu resmi olarak duyurdu. Yörüngede bir hesaplama düğümü olarak çalışacak şekilde tasarlanan uydu, güneş enerjisiyle beslenecek.

AI1’in teknik özellikleri arasında 150 kilovat tepe hesaplama gücü, 120 kilovat sürekli hesaplama kapasitesi ve ton başına 70 kilovat güç yoğunluğu bulunuyor. Ayrıca sistemin hesaplama sağlayıcısının değiştirilebilir bir yapıda tasarlandığı belirtildi.

Boyutlar açısından bakıldığında AI1 oldukça büyük bir platform olarak öne çıkıyor. Uydu, açıldığında 70 metre kanat açıklığına ve 20 metre yüksekliğe ulaşacak.

Yapay zeka sistemlerinin en büyük sorunlarından biri olan soğutma konusu, SpaceX’in tasarımında merkezi bir rol oynuyor. AI1, 110 metrekarelik açılabilir sıvı radyatör sistemi, yedekli pompa döngüleri ve mikrometeoritlere karşı entegre koruma kalkanlarıyla donatılacak.

Şirket, uzaydaki doğal radyasyon ortamının büyük veri merkezlerinin ürettiği ısıyı uzaklaştırmak için Dünya’daki tesislere kıyasla önemli avantajlar sunduğunu düşünüyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Musk, yörüngedeki yapay zeka altyapısının karasal veri merkezlerinin karşı karşıya kaldığı enerji kısıtlamalarını aşabileceğini savunuyor. Sunum sırasında verilen bilgilere göre AI1’in güç kapasitesi, yaklaşık 140 kilovat tepe güç tüketimine sahip bir Nvidia GB300 yapay zeka sunucu rafına yakın seviyede bulunuyor.

Mevcut teknolojiler kullanılacak

Tam Boyutta Gör Halka arz öncesinde SpaceX, değerlemesini henüz olmayan teknolojiler üzerine inşa ettiği yönünde eleştiriliyordu. Bu kapsamda Musk, yatırımcıların ve sektör uzmanlarının merakla takip ettiği yörüngesel yapay zeka veri merkezi planlarının yeni ve bilinmeyen teknolojiler gerektirmediğini vurguladı.

Musk, gerekli sistemlerin büyük bölümünün Starlink V3 uydularında halihazırda kullanıldığını belirterek bunun şirketin şimdiye kadar çözdüğü problemlere kıyasla son derece zor bir mühendislik meydan okuması olmadığını ifade etti.

SpaceX mühendisi Ian Dahl da yapay zeka uydularının, geniş bant internet hizmeti veren Starlink araçlarından daha basit olduğunu söyledi. Dahl’a göre bu platformlarda Starlink’te kullanılan büyük faz dizili antenlere ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine yapı büyük ölçüde güneş panelleri, lazer bağlantıları ve hesaplama donanımından oluşuyor.

Planlarında merkezinde Starship var

Tam Boyutta Gör SpaceX’in yörüngede büyük ölçekli hesaplama altyapısı kurma planlarının merkezinde Starship yer alıyor. Musk’a göre sistemin tam yeniden kullanılabilir yapısı, milyonlarca tonluk ekipmanın uzaya taşınmasını ekonomik olarak mümkün hale getirecek.

Musk, Starship’in uzay sektöründe devrim yaratacağını belirterek yeniden kullanılabilirliğin çok gezegenli yaşam hedefi ve insanlığın enerji kullanım kapasitesini ifade eden Kardashev ölçeğinde ilerleme açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Şirket, mevcut durumda yıllık yaklaşık 2.500 tonluk yörünge yük kapasitesinden, gelecekte milyonlarca tonluk seviyelere ulaşmayı hedefliyor. Musk, yaklaşık üç yıl içinde yıllık 1 milyon ton yükü yörüngeye taşıyabileceklerini öngördüklerini açıkladı. Bu oldukça iyimser bir öngörü. Musk, uzun vadede Starship’in her saat birden fazla uçuş gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Bastrop’ta dev üretim üssü kuruluyor

Tam Boyutta Gör Uzaydaki veri merkezinin haricinde SpaceX, Bastrop'ta yapay zeka uydularının üretileceği yeni fabrikasını da duyurdu. Şirketin bölgede sahip olduğu veya sözleşme altında tuttuğu arazi miktarı 1.000 dönümün üzerinde bulunuyor.

Planlanan tesislerde toplam 11 milyon metrekareden fazla inşaat alanı potansiyeli olduğu belirtiliyor. Tesiste yapay zeka uydularının yanı sıra güneş hücreleri de üretilecek.

Musk, Bastrop’taki yapay zeka uydu fabrikasının anlamlı üretim hacimlerine ulaşmasının gelecek yılın sonlarına doğru beklendiğini söyledi. Şirketin daha önce paylaştığı takvime göre ilk üretim faaliyetlerinin 2027 sonuna kadar başlaması planlanıyor.

Şirketin Bastrop bölgesindeki yeni yatırımları sayesinde Kuzey Amerika’nın en büyük güneş hücresi ve wafer üretim merkezlerinden birinin kurulması planlanıyor. Halihazırda inşaatı devam eden tesislerin tamamlanmasıyla birlikte bölgede binlerce yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Yeni nesil Starlink terminalleri geliyor

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca yeni nesil Starlink terminallerini de tanıttı. Teknik özellikleri henüz açıklanmayan terminallerin mevcut modellere göre daha yüksek hacimlerde üretileceği belirtiliyor.

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Musk, uzun vadede dünya genelinde birkaç yüz milyon Starlink terminalinin kullanımda olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Terafab yılda 1 teravat üretim kapasitesine ulaşacak

Tam Boyutta Gör Röportajda SpaceX’in Terafab adı verilen yeni çip üretim tesisi hakkında da bilgiler verildi. Musk, Terafab’ın yaklaşık 100 milyon metrekarelik bir alana ulaşacağını ve bunun Tesla’nın Gigafactory Texas tesisinden yaklaşık 10 kat daha büyük olacağını belirtti.

Tesisin hedeflenen üretim kapasitesi yıllık 1 teravat seviyesinde bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu rakam, ABD’nin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Tüm bu bilgiler ve projeler bir araya geldiğinde SpaceX, kendisini roket veya uydu internet şirketi haricinde aynı zamanda küresel ölçekte bir yapay zeka altyapı sağlayıcısı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Şirket yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerleme ile gerçekleşmesi beklenen halka arz için ise gün sayıyor.

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