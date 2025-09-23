SpaceX’in Ay aracı NASA'nın 2027 görevine yetişemeyebilir

Ana sorun yakıt transferi
Gecikmenin ana nedeni, yörüngede kriyojenik yakıt transferi konusunda yaşanan teknik zorluklar. HLS, Ay yüzeyine iniş yapabilmek için Dünya yörüngesinde yakıt ikmali yapmak zorunda. Ancak SpaceX, bu sistemi hayata geçirecek teknolojiyi halen geliştiremedi.
Mikrogravite koşullarında sıvı ve gazın tank içinde ayrılamaması, yakıtın doğru şekilde aktarılmasını zorlaştırıyor. Ayrıca, sıvı oksijen ve sıvı metan gibi çok düşük sıcaklıklarda depolanması gereken kriyojenik yakıtlar, en ufak ısı girişinde kaynamaya ve buharlaşmaya başlıyor ve bu da hem kayıplara hem de güvenlik risklerine yol açıyor. Tank bağlantılarında sızdırmazlık sağlanması, yakıtın transfer öncesi doğru bölgeye “yerleştirilmesi” ve büyük ölçekli Starship tanklarının izolasyonu gibi konular da süreci yavaşlatıyor. Ayrıca, Raptor motorlarının devam eden tasarım değişiklikleri de ilerlemeyi yavaşlatıyor.
]
Şirket 2023’te 2025’in başına kadar yörüngede yakıt ikmali denemesi yapacağını duyurmuştu ancak bu henüz gerçekleşmedi. Elon Musk ise kısa süre önce yaptığı açıklamada “gelecek yıl yakıtın yeniden kullanılabilirliğini göstereceklerini” söyledi
Buna rağmen, Artemis programının ikinci aşaması olan Artemis 2 görevi 2026 başında fırlatılmak üzere takviminde ilerliyor. Bu uçuş, dört astronotu Ay’ın etrafında dolaştıracak ancak yüzeye iniş yapılmayacak. İnsanlı iniş görevi Artemis 3 için ise 2027 yılı hedefleniyor. ABD’nin Ay’a son insanlı inişi 1972’de gerçekleşmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: