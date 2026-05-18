    SpaceX’in beklenen halka arzı Haziran’da gerçekleşebilir

    SpaceX’in haziran ayında halka arz sürecine resmen başlayacağı bildirildi. Şirketin 75 milyar dolarlık IPO ve 1,75 trilyon dolarlık değerleme hedeflediği belirtiliyor.

    Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX’in uzun süredir konuşulan halka arz sürecinde kritik aşamaya geldiği öne sürüldü. Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, halka arz takvimini hızlandırdı. Bildirilenlere göre 12 Haziran’a kadar Nasdaq’ta işlem görmeye başlamak için adımlar atılıyor.

    Aktarılan bilgilere göre şirketin halka arz kararını resmi olarak çarşamba günü duyurması bekleniyor. Bunun ardından yatırımcı görüşmelerini içeren halka arz tanıtım turu süreci 4 Haziran’da başlayacak. Hisse satışının ise 11 Haziran civarında başlaması planlanıyor.

    1,75 trilyon dolar değerleme

    SpaceX’in halka arz planları aslında yılın ilk aylarında gündeme gelmişti. Şirketin, IPO süreci için gerekli belgeleri hazırlayarak resmi başvuruların ilk aşamalarını tamamladığı bildirilmişti. O dönemde halka arzın haziran sonu veya temmuz başında yapılabileceği konuşuluyordu. Ancak son bilgiler, şirketin takvimi ciddi şekilde öne çektiğini gösteriyor.

    Şirketin halka arzdan 75 milyar dolar seviyesine kadar kaynak toplamayı hedeflediği belirtiliyor. SpaceX’in hedeflediği şirket değeri ise teknoloji sektöründe şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri olabilir. Reuters’a göre şirket, 1,75 trilyon dolar değerleme üzerinden yatırımcı karşısına çıkmayı planlıyor. Bu, tarihin en büyük halka arzı olacak.

    The Information tarafından paylaşılan ayrı bir haberde ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’un SpaceX halka arzına büyük ölçekli yatırım yapmayı değerlendirdiği ileri sürüldü. İddiaya göre şirket, IPO kapsamında 5 ila 10 milyar dolar arasında yatırım yapmayı düşünüyor.

    Halka arz sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda SpaceX, Nasdaq’ın en dikkat çeken teknoloji şirketlerinden biri haline gelebilir. Şirketin olası borsa kodunun ise “SPCX” olabileceği konuşuluyor.

    Uzay taşımacılığı, uydu interneti, yapay zeka ile gelecekteki Ay ve Mars projeleri gibi çok sayıda alana yayılan faaliyetleri nedeniyle SpaceX’in halka arzı, yalnızca finans dünyasında değil teknoloji sektöründe de yılın en büyük gelişmelerinden biri olarak görülüyor.

