Elon Musk: SpaceX'in geliri 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşabilir

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Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk, uzay şirketi SpaceX'in önümüzdeki yıllardaki finansal performansına ilişkin dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Musk, SpaceX'in 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar gelir elde edebileceğini, hatta 2031 yılı itibarıyla bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

Musk, açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Gazeteci ve finans yorumcusu Jon Erlichman'ın paylaşımına yanıt veren Musk, “2031'de gelirin 1 trilyon dolardan fazla olmaması beni şaşırtırdı” ifadelerini kullandı.

Musk’ın açıklaması SpaceX'in halka arz edilmesinden yalnızca iki gün sonra geldi. Şirket, geçtiğimiz hafta Nasdaq'ta işlem görmeye başlamış ve ulaştığı piyasa değeriyle finans dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

SpaceX tarihin en büyük halka arzına imza attı

SpaceX hisseleri, Cuma günü gerçekleştirilen ilk işlem gününde hisse başına 135 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde güçlü bir yükseliş kaydeden şirket hisseleri, seansı 161 dolardan kapatarak yüzde 19 değer kazandı.

Tam Boyutta Gör Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde de yükselişini sürdüren hisseler, yaklaşık yüzde 6 artışla 170 dolar seviyelerinde işlem gördü.

SpaceX’in piyasa değeri halihazırda 2,1 trilyon doları geçmiş durumda. Böylece şirket, ABD'nin en büyük altıncı şirketi ve dünyanın en büyük yedinci şirketi konumuna yükseldi. SpaceX ve Tesla’daki hisseleri nedeniyle Elon Musk da dünyanın ilk trilyoneri oldu.

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Öte yandan SpaceX’in finansal durumu karışık. Hatta bazı analistlere göre bu değerleme aşırı yüksek. Zira şirketin gelirleri son dönemde önemli ölçüde artsa da kârlılık tarafında gerileme yaşandı.

2025 yılında SpaceX'in geliri 14,02 milyar dolardan 18,67 milyar dolara yükseldi. Buna karşın şirket, bir önceki yıl elde ettiği 791 milyon dolarlık net kârın ardından 4,94 milyar dolar net zarar açıkladı.

Musk'ın 1 trilyon dolarlık gelir hedefi de Wall Street'teki birçok analistin beklentilerinin oldukça üzerinde bulunuyor. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre SpaceX'in gelirlerinin 2030 yılında 470 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Morgan Stanley ise aynı dönem için şirketin gelirlerinin yaklaşık 330 milyar dolar, 2040 yılı için 3,4 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

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SpaceX'in geliri 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşabilir

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