SpaceX'in piyasa değeri Amazon'u geçti: Yükseliş sürüyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, halka arzın ardından yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürüyor. Şirket hisseleri salı günü piyasanın açılmasıyla birlikte yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Bu artışla birlikte SpaceX, piyasa değeri bakımından Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükseldi.

Hedefte Amazon var

Piyasa öncesi işlemlerde son olarak yüzde 8,7 artışla 209 dolardan işlem gören SpaceX hisseleri, şirketin 135 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 54'ten fazla üzerine çıktı. Bu içeriğin yazıldığı sırada SpaceX'in piyasa değeri 2.78 trilyon dolara ulaşmıştı.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırıldığında, Amazon'un piyasa değeri 2,66 trilyon dolar, Microsoft'un ise 2,93 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Dünyanın en büyük üç şirketi Nvidia, Alphabet (Google) ve Apple’ın piyasa değerleri ise 4 trilyon doların üzerinde seyrediyor. Bu arada SpaceX’in değeri kısa bir süre önce TSMC’yi geçti.

SpaceX, yapay zeka aracı Cursor’u 60 milyar dolara satın alıyor 1 sa. önce eklendi

Her ne kadar SpaceX yüksek değerlemesine devam etse de piyasa uzmanları temkinli. Uzmanlar mevcut fiyatlamanın temel verilerle açıklanmasının zor olduğunu söylüyor. Çünkü SpaceX, geçen yıl 18,67 milyar dolar gelir ve 4,94 milyar dolar net zararla tamamladı.

Soru işaretleri olsa da şirketin yükselişinin devam etmesi de bekleniyor. Çünkü SpaceX, kısa süre içinde Nasdaq 100 endeksine hızlandırılmış şekilde eklenebilir. Bu da endeksi takip eden pasif yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) SpaceX hisselerine yönelmesine neden olarak ek talep yaratabilir.

Halka arz geliri 85,7 milyar dolara yükseldi

Öte yandan SpaceX, pazartesi günü yaptığı açıklamada halka arz sürecinde görev alan aracı kurumların ek hisse satın alma hakkını ifade eden "greenshoe" opsiyonunu kullandığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte şirketin halka arzdan elde ettiği toplam gelir 75 milyar dolardan 85,7 milyar dolara yükseldi.

SpaceX hisselerine yönelik yatırımcı ilgisi işlem hacimlerine de yansıdı. ABD saatiyle 07.21 itibarıyla 3 milyar doların üzerinde SpaceX hissesi el değiştirdi. Bu rakamın, Nvidia, Microsoft, Tesla ve Apple hisselerindeki toplam işlem hacminin birkaç katına ulaştığı belirtildi. Bu arada şirketin, yazılım firması Anysphere'i (Cursor) 60 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıklaması da yatırımcıların yeni değerlendirmeler yapmasına neden oldu.

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