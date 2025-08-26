SpaceX’in Starship roketi bu sefer hava muhalefetine takıldı

Dev rokete bir erteleme daha
Starship’in Teksas’taki Starbase tesisinde gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma, yerel saat ile 25 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 18.30’da (Türkiye saatiyle 02.30) başlayacaktı. Herhangi bir teknik arıza olmasa da fırlatma, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi.
Aslında Starship, bir günce önce, yine aynı saatte fırlatılacaktı. Ancak şirket, yer sistemlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle uçuşu ertelemişti.
Bu 10. deneme uçuşu SpaceX için kritik bir aşama olarak görülüyor. Çünkü yıl içinde yapılan önceki testlerde, özellikle 7., 8. ve 9. uçuşlarda ciddi arızalar yaşanmış, Haziran ayında ise bir yer testinde üst kademe Starship aracı patlamıştı.
Planlandığı şekilde gerçekleşirse, 10. uçuşta üst kademe Starship'in sekiz adet sahte Starlink uydusu taşıması ve konuşlandırması planlanıyor. Ayrıca uzaydayken tek bir Raptor motorunun yeniden ateşlenmesi planlanıyor. Yeniden giriş sırasında da farklı deneyler yapılacak. Alt kademe Super Heavy, kalkışın ardından bir dizi deneysel manevra gerçekleştirecek. Birden fazla iniş ateşlemesi denenecek ve farklı motor konfigürasyonları test edilecek. Ancak iki kademe de doğrudan geri dönmeyecek; Super Heavy'nin Meksika Körfezi'ne, üst kademenin ise Hint Okyanusu'na kontrollü iniş yapması planlanıyor.