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    SpaceX'in yapay zeka uydu ağı "Starmind" adını taşıyacak

    Elon Musk, SpaceX'in 1 milyon yapay zeka uydusundan oluşacak ağın adını Starmind olarak açıkladı. Bu uydular, veri merkezleri gibi çalışarak yapay zekayı uzaya taşıyacak.

    SpaceX'in yapay zeka uydu ağı 'Starmind' adını taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, SpaceX'in üzerinde çalıştığı dev yapay zeka uydularının resmi adının "Starmind" olacağını doğruladı. Açıklama, xAI tarafından yapılan marka başvurusunun ortaya çıkmasının ardından geldi. SpaceX'in daha önce ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunduğu başvuruda, 1 milyon adede kadar yapay zeka uydusundan oluşabilecek bir ağın hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

    Her ne kadar Starmind ve Starlink benzer yörünge altyapısı yaklaşımını kullansa da iki sistemin görevleri birbirinden oldukça farklı. Starlink, internet bağlantısı sağlamak amacıyla verileri Dünya üzerindeki noktalar arasında ileten bir haberleşme ağı olarak çalışıyor. Bu sistemde uydular veriyi işlemek yerine yalnızca aktarım görevini üstleniyor.

    Starmind ise veri taşımak yerine veriyi doğrudan uzayda işleyecek. Yapay zeka işlemcileriyle donatılacak uydular, büyük güneş panellerinden elde edilen enerjiyle çalışarak yörüngede hesaplama gerçekleştirecek. Başka bir ifadeyle, Starmind uyduları birer veri merkezi sunucusu gibi hareket edecek.

    SpaceX'in geliştirdiği Starship roketinin her görevde 30 ila 50 adet Starmind (AI1) yapay zeka uydusunu yörüngeye taşıyabileceği belirtiliyor. Şirket, bu yaklaşımın her fırlatmada onlarca sunucu kabinine eşdeğer işlem kapasitesini uzaya yerleştirmesine olanak sağlayacağını düşünüyor.

    İlk prototipleri 2027'de fırlatılacak

    SpaceX'in yapay zeka uydu ağı 'Starmind' adını taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Şirketin planlarına göre ilk AI1 prototip uyduları 2027 yılının başlarında uzaya gönderilecek. Seri üretimin ise aynı yılın sonlarına doğru başlaması hedefleniyor. Bu üretim faaliyetleri için SpaceX'in yeni kuracağı Gigasat tesisinden yararlanılacak.

    Starmind'in yalnızca Musk'ın yapay zeka modeli Grok'u desteklemek için kullanılmayacağı belirtiliyor. Şirket, sistemin dünya genelindeki farklı müşterilere yapay zeka işlem hizmeti sunabilecek bir altyapıya dönüşmesini hedefliyor. Eğer proje planlandığı ölçekte hayata geçirilirse SpaceX'in uydu internetinde Starlink ile elde ettiği konuma benzer şekilde yapay zeka işlem gücü alanında da merkezi bir oyuncu haline gelebileceği değerlendiriliyor.

    Starmind ağının temelini oluşturacak AI1 uyduları, 150 kilovat tepe hesaplama gücü, 120 kilovat sürekli işlem kapasitesi ve ton başına 70 kilovat güç yoğunluğu sunacak. Ayrıca hesaplama altyapısının modüler bir yapıda geliştirildiği ve farklı işlem sağlayıcılarının sisteme entegre edilebileceği ifade ediliyor.

    Boyut açısından da dikkat çekici olan uydu, tam açıldığında 70 metre kanat açıklığına ve 20 metre yüksekliğe ulaşacak. Verilen bilgilere göre AI1'in güç kapasitesi, yaklaşık 140 kilovat tepe güç tüketimine sahip Nvidia GB300 yapay zeka sunucu rafına yakın seviyelerde bulunuyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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