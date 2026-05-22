    SpaceX’in yeni nesil Starship roketinin fırlatması son anda durduruldu

    SpaceX, yeni nesil Starship V3 roketinin Teksas’taki kritik test uçuşunu son saniyelerde iptal etti. Şirket, teknik sorunun ardından yeni denemenin Cumartesi 01:30 TSİ’de yapılacağını açıkladı.

    SpaceX, şirketin şimdiye kadarki en kritik Starship testlerinden biri olarak görülen Starship V3 uçuşunu son saniyelerde iptal etti. Elon Musk’ın uzay şirketi, Teksas’taki Starbase tesisinden gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmayı teknik bir sorun nedeniyle durdururken yeni fırlatma denemesinin bu gece yarısından sonra yapılacağını açıkladı.

    Geri sayım son saniyelerde durduruldu

    SpaceX, Perşembe günü yapılan denemede geri sayımın büyük bölümünü sorunsuz şekilde tamamladı. Yaklaşık 40 dakikadan kısa sürede roketin yakıt tanklarına 11 milyon pounddan fazla sıvı metan ve sıvı oksijen yüklendi. Bu süreç, önceki Starship versiyonlarına kıyasla daha hızlı bir dolum prosedürünün başarıyla uygulandığını gösterdi.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse SpaceX’in Falcon 9 roketine yaklaşık 1 milyon pound yakıt yüklenmesi de benzer süre alıyor.

    Ancak kalkışa saniyeler kala geri sayım birkaç kez durduruldu. Sorunun, yakıt sıcaklığı ve basınç değerlerinde tespit edilen anormalliklerden kaynaklandığı açıklandı. Elon Musk daha sonra yaptığı açıklamada, fırlatma kulesindeki dev mekanik kollardan birinde bulunan hidrolik pimin planlandığı şekilde açılmadığını söyledi.

    Musk, sorunun gece içerisinde çözülebilmesi halinde yeni denemenin ertesi gün yapılacağını belirtti. SpaceX de yeni fırlatma penceresinin ABD saati ile 17:30’da başlayacağını açıkladı.

    Bu saat, Türkiye’de Cumartesi günü 01:30 TSİ’ye denk geliyor. 90 dakikalık pencere ise TSİ 03:00’e kadar açık kalacak.

    Starship, V3 ile baştan aşağı yenilendi

    Yaklaşık 15 milyar dolardan fazla geliştirme maliyetine ulaştığı belirtilen Starship programı, SpaceX’in gelecek planlarının merkezinde yer alıyor. Şirket, hem Starlink uydu ağını büyütmek hem de Ay görevleri ve derin uzay operasyonları için bu sistemi kullanmayı hedefliyor.

    Bu uçuş aynı zamanda tamamen yenilenmiş Starship Version 3 tasarımının ilk tam ölçekli testi olacak. Yeni sürümde dikkat çeken değişiklikler arasında daha verimli ve daha yüksek itiş gücü üreten toplam 39 Raptor motoru, yeniden tasarlanmış itki sistemi, dört küçük grid fin yerine kullanılan üç büyük grid fin ve Super Heavy güçlendiricisinin üst kısmına kalıcı şekilde entegre edilen yeniden kullanılabilir sıcak aşama halkası bulunuyor.

    Bu uçuş aynı zamanda Teksas’taki Starbase tesisinde kurulan tamamen yeni fırlatma rampasından gerçekleştirilecek ilk Starship kalkışı olacak. Öte yandan ABD-Meksika sınırına yakın test sahasını kapsayan Starbase, kısa süre önce resmi şehir statüsü kazanmıştı.

    Uçuşta neler yaşanacak?

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki SpaceX, roketin iki aşamasını da gözden çıkaracak. Yani kademeler platformlara yeniden kullanım için iniş yapmayacak.

    Planlanan görev profiline göre Starship kalkış sonrası Meksika Körfezi üzerinden güneye yönelecek. Roket, Yucatan Yarımadası ile Küba’nın batı ucu arasından geçerek önceki uçuşlardan farklı bir rota izleyecek.

    Fırlatmadan yaklaşık iki buçuk dakika sonra Super Heavy güçlendiricisi ayrılacak ve Teksas açıklarında kontrollü bir deniz inişi gerçekleştirecek. Starship üst aşaması ise alçak Dünya yörüngesine erişmeden yoluna devam edecek.

    Görev kapsamında araç, SpaceX’in yeni nesil Starlink uydularını temsil eden 20 maket uyduyu uzaya bırakacak. Ayrıca üzerinde kamera bulunan iki özel Starlink uydusu da Starship’in uçuş görüntülerini kaydedecek. Yeni V3 sürümünde yük bırakma sistemi de değiştirildi ve Starlink uydularının daha hızlı konuşlandırılması hedefleniyor. Şirket, bu demonstrasyonun operasyonel Starlink görevlerinin önünü açacağını ve gerçek uydu fırlatmalarının yıl bitmeden başlayabileceğini düşünüyor.

    Fırlatmadan yaklaşık 48 dakika sonra Starship Dünya atmosferine Hint Okyanusu üzerinde yeniden giriş yapacak. Mühendisler bu aşamada ısı kalkanının performansını analiz edecek. Son aşamada motorlar yeniden ateşlenecek ve araç Avustralya’nın kuzeybatısındaki hedef bölgeye kontrollü iniş gerçekleştirecek.

