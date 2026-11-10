SpaceX, 24 milyar dolara doğal gaz santrali ve veri merkezi kuracak

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat SpaceX, Teksas'ta yapay zeka altyapısını desteklemek için 24 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket, kuracağı doğal gaz santrali ile devasa veri merkezinin elektrik ihtiyacını doğrudan kendisi üretecek. Yerel elektrik şebekesine olan bağımlılığı azaltacak tesis, aynı zamanda Starship roketleri için gerekli sıvı metan yakıtını da sağlayacak. Böylece SpaceX, enerji üretiminden yapay zeka hesaplamalarına kadar tüm süreçleri tek elde toplayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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SpaceX, Teksas'taki Starbase yerleşkesinde doğal gazla çalışan bir elektrik santrali ve büyük ölçekli bir süper bilgisayar tesisi kurmayı planlıyor. Projenin ilk aşamaları için öngörülen yatırım tutarı 24 milyar dolar. Şirket, böylece yapay zeka altyapısı için ihtiyaç duyduğu elektriği kendi üretmeyi hedefliyor.

SpaceX kendi elektrik santralini kuracak

Birden fazla aşamada hayata geçirilmesi planlanan yatırım, ilerleyen yıllarda yeni genişletmelerle büyüyebilir. Proje, bölgedeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olacak.

SpaceX'in başvurusu kapsamında talep ettiği emlak vergisi indirimi ve buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşması, 9 Aralık'ta yapılacak Starbase Belediye Komisyonu toplantısında değerlendirilecek. Ancak başvuru belgelerinde vergi indiriminin miktarı ve ne kadar süreyle uygulanacağı açıklanmadı. Doğal gaz santralinin üretim kapasitesi ile süper bilgisayar tesisinin büyüklüğüne ilişkin teknik ayrıntılar da henüz paylaşılmış değil.

SpaceX'in kendi elektrik santralini kurma planının arkasında, veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyacı bulunuyor. Şirket, elektriği doğrudan kendisi üreterek Teksas'ın ana elektrik şebekesine bağlanmak için yıllarca beklemek zorunda kalmadan tesislerini devreye alabilir.

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Yapay zeka sistemlerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken bilgi işlem kapasitesi büyük miktarda elektrik tüketiyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla doğal gaz santrallerine yöneliyor. SpaceX de kendi enerji altyapısını kurarak hem elektrik üretimini hem de bilgi işlem kapasitesini kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Hepsi bir arada sistem

Elon Musk'ın şirketleri açısından bu yatırımın bir başka boyutu daha var. SpaceX, roketlerinde kullanmak üzere doğal gazdan elde edilen sıvı metan yakıtını da kendi altyapısıyla üretmeyi planlıyor. Böylece doğal gazın tedarikinden elektrik üretimine, roket yakıtının hazırlanmasından yapay zeka hesaplamalarına kadar uzanan daha bütünleşik bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Starship için doğal gaz boru hattı da hazırlanıyor. Şirketin iştiraki Lone Star Mineral Development, Starbase'e doğal gaz taşımak üzere yaklaşık 12,9 kilometre uzunluğunda Starpipe adlı bir boru hattı için planlarını daha önce sunmuştu. Ocak 2027'de hizmete girmesi planlanan hattın doğal gazı Starship roketlerinde kullanılacak sıvı metana dönüştürecek tesise ulaştırması öngörülüyor.

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SpaceX, kendi doğal gaz santrali ve veri merkezini kuracak

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